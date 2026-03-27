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Guerra O grupo Houthis afirma que pode intervir na guerra se qualquer país se juntar aos EUA e Israel O porta-voz do grupo do Iêmen reforça que poderá intervir se o Mar Vermelho for usado para atacar o Irã, segundo divulgou a agência de notícias iraniana Tasnim

O porta-voz dos Houthis do Iêmen, Yahya Saree, emitiu uma declaração nesta sexta-feira (27) informando que o grupo armado poderá intervir no Oriente Médio se qualquer país se juntar aos EUA e Israel, ou se o Mar Vermelho for usado para atacar o Irã, segundo divulgou a agência de notícias iraniana Tasnim.

Entre outros pontos, Saree cita que os Houthis ainda podem intervir se as tensões contra a República Islâmica escalarem. "Há necessidade urgente de que os inimigos americanos e israelenses respondam aos esforços diplomáticos internacionais para parar a agressão contra o Irã e os países que estão por trás dessa agressão injusta, cruel e injustificável, que prejudica a estabilidade, a economia e segurança global", acrescentou.

O porta-voz também lembrou da necessidade de implementar o acordo em Gaza e cumprir as obrigações contidas nele em relação aos direitos humanitários e "legítimos do povo palestino", alertando que revidará qualquer "ação injusta destinada a intensificar o cerco ao povo iemenita".



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