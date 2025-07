A- A+

Saúde O hábito diário que faz você ganhar peso sem perceber, segundo especialistas Essa prática faz com que as pessoas comam mais do que deveriam, o que significa um aumento na ingestão calórica

Um dos hábitos mais prejudiciais que as pessoas adotaram é comer muito rápido, e o que elas não sabem é que isso pode ter certas consequências para a saúde, incluindo má digestão e ganho de peso.

José Viña, professor de Fisiologia da Universidade de Valência, que lidera o grupo de pesquisa Freshage dedicado a estudar vários aspectos do envelhecimento saudável, falou em seu livro Como Viver para Envelhecer Melhor sobre os riscos associados a comer muito rápido.

Segundo a especialista, essa prática faz com que as pessoas comam mais do que deveriam, o que significa um aumento na ingestão calórica e faz com que ganhem mais peso sem querer.

— É extremamente importante comer devagar para que você possa comer bem e comer menos. Muitas vezes percebi que, se como rápido, estou comendo demais. E isso é um erro enorme — afirma Viña.

Além disso, comer rápido nos impede de realmente apreciar a comida, como explica o especialista.

— O que a transforma de uma arte em uma mera satisfação de uma necessidade biológica. A comida se torna um culto em vez de um mero instinto — acrescenta.

Além disso, Viña aponta que comer rápido não só causa ganho de peso, mas também pode prejudicar a saúde digestiva ao longo do tempo, levando a certas doenças.

— Especialistas em medicina digestiva enfatizam a importância vital de comer devagar para uma digestão adequada — diz.

Quando a digestão é adequada, facilita a absorção eficiente de nutrientes essenciais, fundamentais para o funcionamento do organismo e a manutenção da saúde em geral. Da mesma forma, um processo adequado contribui para a prevenção de problemas como prisão de ventre, inflamações e desconfortos abdominais, além de promover o equilíbrio da microbiota intestinal, o que beneficia o sistema imunológico.

— Sentar-se, mastigar bem, escolher alimentos saudáveis, comer em família. Todos esses fatores influenciam nossa alimentação, mesmo que não tenhamos consciência disso. Uma alimentação saudável não depende apenas dos alimentos do nosso cardápio, mas também do tempo que dedicamos a eles e de como o fazemos — esclarece Clara Joaquím, endocrinologista do Grupo de Nutrição da Sociedade Espanhola de Endocrinologia e Nutrição.

Outro benefício de comer devagar é que isso melhora os níveis de glicose no sangue, pois permite uma absorção mais gradual dos açúcares, o que ajuda a prevenir doenças como o diabetes tipo 2.

