O hábito que pode compensar os efeitos do sono ruim no bem-estar

ALIMENTAÇÃO

Aumentar o consumo de frutas e vegetais pode potencialmente ajudar a mitigar os efeitos de uma noite de sono ruim no bem-estar. A conclusão é de um estudo publicado recentemente na revista de acesso aberto PLOS One.

Pesquisas anteriores relacionaram melhores comportamentos de saúde — ações que as pessoas podem ajustar em suas vidas — a uma melhor saúde física. Evidências também sugerem que esses comportamentos podem estar ligados ao bem-estar mental.

No entanto, a pesquisa sobre esse tópico tem sido limitada. Por exemplo, os estudos geralmente se concentram apenas em doenças mentais, uma medida separada do bem-estar psicológico positivo, e normalmente negligenciam a consideração de como diferentes comportamentos de saúde podem interagir para afetar o bem-estar.

Para abordar essas e outras lacunas, os pesquisadores da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, analisaram as relações entre três comportamentos de saúde — qualidade do sono, consumo de frutas e vegetais e atividade física — e o bem-estar psicológico em adultos de 17 a 25 anos.

Eles utilizaram dados de três estudos: um levantamento com 1.032 adultos na Nova Zelândia, Reino Unido e EUA; um estudo de 13 dias com 818 adultos neozelandeses que foram solicitados a manter um diário; e um estudo de oito dias com 236 adultos neozelandeses que também usavam Fitbits para monitorar a atividade física.

Em todos os três estudos, uma melhor qualidade do sono foi a mais fortemente associada a um melhor bem-estar mental, com o consumo de frutas e vegetais em segundo lugar. Ambos os comportamentos mostraram benefícios mesmo quando comparados entre dias diferentes para a mesma pessoa — portanto, comer mais frutas e vegetais em um dia foi associado a um aumento no bem-estar em tempo real.

A atividade física — medida por Fitbits ou diários, que estavam alinhados — também foi associada a um melhor bem-estar, mas principalmente na comparação entre dias de um indivíduo, em vez de entre indivíduos. As associações entre cada um dos três comportamentos e o bem-estar pareceram ser independentes e cumulativas — o que pode significar que quanto mais você pratica esses comportamentos, maior o benefício para o bem-estar.

A única exceção: o consumo acima da média de frutas e vegetais pareceu atenuar os efeitos de uma noite de sono ruim, e uma boa noite de sono pareceu proteger contra um consumo menor de frutas e vegetais.

Embora este estudo não tenha conseguido comprovar uma relação causal entre esses comportamentos e o bem-estar mental, os autores esperam que suas descobertas possam subsidiar esforços para melhorar o bem-estar psicológico de jovens adultos.

"Jovens adultos não precisam atingir um padrão objetivo de saúde para ver uma melhora no bem-estar. Dormir um pouco melhor, comer de forma mais saudável ou se exercitar, mesmo que por 10 minutos a mais do que o normal, foi associado a melhorias em como você se sente naquele dia.", diz O o autor principal, o médico Jack Cooper.

