A- A+

VÍRUS O herpes genital está em alta: aqui está o que você precisa saber sobre essa infecção comum Entenda a causa do crescimento no número de casos da doença e como se prevenir

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recentemente divulgou novas estimativas sugerindo que cerca de 846 milhões de pessoas entre 15 e 49 anos vivem com uma infecção por herpes genital. Isso equivale a uma em cada cinco pessoas dessa faixa etária. Pelo menos uma pessoa a cada segundo (42 milhões de pessoas anualmente) contrai uma nova infecção por herpes genital.

Então, o que é o herpes genital, e por que os casos estão aumentando? Aqui está o que você precisa saber sobre essa infecção comum.

Primeiro, o que causa o herpes genital?

O herpes genital é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pelo vírus herpes simplex, que também causa feridas no rosto. Existem dois tipos de vírus herpes simplex, HSV-1 e HSV-2 (e é possível ser infectado por ambos ao mesmo tempo).



O HSV-1 se espalha mais comumente através do contato oral, como beijos ou compartilhamento de objetos infectados, como protetor labial, copos ou utensílios, e se manifesta como feridas no rosto (ou herpes oral) ao redor da boca. Mas também pode ser transmitido sexualmente para causar uma infecção por herpes genital.

Estima-se que 3,8 bilhões de pessoas com menos de 50 anos (64%) no mundo tenham o HSV-1.

O HSV-2 é menos prevalente, mas quase sempre causa uma infecção por herpes genital. Cerca de 520 milhões de pessoas de 15 a 49 anos (13%) em todo o mundo acreditam-se infectadas pelo HSV-2.

O episódio inicial de herpes genital pode ser bastante doloroso, com bolhas, úlceras e pele descascada ao redor dos genitais por 7 a 10 dias.

Nem todas as pessoas têm sintomas graves (ou qualquer sintoma) iniciais. Isso significa que uma pessoa pode não saber que foi infectada com o vírus do herpes.

O herpes é uma infecção vitalícia, o que significa que uma vez contraído o vírus, ele ficará para sempre. Após o episódio inicial, episódios subsequentes podem ocorrer, mas geralmente são menos dolorosos ou até mesmo sem sintomas.

Tanto o herpes oral quanto o genital são particularmente fáceis de espalhar quando você tem lesões ativas (feridas no rosto ou úlceras genitais). Mas mesmo sem sintomas, o herpes ainda pode ser transmitido para um parceiro.

O herpes oral também pode ser transmitido para a área genital, e o herpes genital pode ser transmitido para a boca através do sexo oral. Se uma mãe grávida apresentar uma infecção por herpes genital perto do parto, há riscos para o bebê. Uma infecção por herpes pode ser muito grave para um bebê, e quanto mais jovem o bebê, mais vulnerável ele é. Essa é também uma das razões pelas quais você deve evitar beijar um bebê na boca.

Mudança de tendência

Os números recentes da OMS reuniram dados de todo o mundo para estimar a prevalência do herpes genital em 2020, comparando com as estimativas anteriores de 2012 e 2016.

Esses dados não mostram diferença significativa na prevalência do herpes genital causado pelo HSV-2 desde 2016, mas destacam aumentos nas infecções por herpes genital causadas pelo HSV-1.

O número estimado de infecções por HSV-1 genital globalmente foi quase duas vezes maior em 2020 em comparação com 2016 (376 milhões contra 192 milhões).

Um estudo de 2022 realizado na Austrália, Nova Zelândia e Canadá encontrou que mais de 60% das infecções por herpes genital ainda são causadas pelo HSV-2. Mas isso está diminuindo cerca de 2% a cada ano, enquanto as novas infecções genitais causadas pelo HSV-1 estão aumentando.

Não há uma solução simples, mas o sexo seguro é importante

O herpes genital causa uma carga significativa de doença e um custo econômico para os serviços de saúde.

Com uma grande proporção da população mundial infectada com o HSV-1, as evidências de que esse vírus está cada vez mais causando herpes genital são preocupantes.

Não há cura para o herpes genital, mas alguns medicamentos, como antivirais, podem ajudar a reduzir a quantidade de vírus presente no sistema. Embora isso não mate o vírus completamente, ajuda a prevenir recidivas sintomáticas de herpes genital, melhorar a qualidade de vida e minimizar o risco de transmissão.

Para prevenir a propagação do herpes genital e outras ISTs, pratique sexo seguro, especialmente se não tiver certeza sobre a saúde sexual de seu parceiro. É necessário usar um método de barreira, como preservativos, para se proteger contra as ISTs (um contraceptivo, como a pílula, não funcionará). Isso inclui durante o sexo oral.

Como o herpes agora é tão comum, os exames geralmente não fazem parte de um check-up regular de saúde sexual, exceto em circunstâncias específicas, como durante a gravidez ou episódios graves.

Portanto, é sensato não relaxar, mesmo que seu parceiro insista que recebeu o "ok" em um exame recente.

Se houver lesões de herpes ao redor dos genitais, evite o sexo completamente. Mesmo preservativos não são totalmente eficazes nesses momentos, pois as áreas expostas ainda podem transmitir a infecção.

Saúde imunológica

Se você está infectado com HSV-1 ou HSV-2, é provável que os sintomas apareçam quando você estiver estressado, cansado ou sobrecarregado. Durante esses períodos, nosso sistema imunológico pode não ser tão funcional, e vírus latentes, como o herpes, podem começar a se desenvolver rapidamente em nossos corpos.

Para reduzir o risco de infecções recorrentes por herpes, tente comer de forma saudável, dormir pelo menos sete horas por noite, se possível, e prestar atenção quando seu corpo pode estar pedindo para você dar um passo atrás e relaxar. Esse autocuidado pode ajudar muito a manter os vírus latentes afastados.

Embora a prevalência tenha aumentado significativamente nos últimos anos, ainda não perdemos a guerra contra o herpes genital. Práticas sexuais seguras, educação e conscientização podem ajudar a reduzir sua propagação e o estigma em torno dele.

Se você tem preocupações pessoais, deve discuti-las com um profissional de saúde.

*Esse artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

Veja também