Saúde O hormônio do amor e da amamentação, a ocitocina, também é o da amizade? Entenda Estudos em animais mostram que a ausência de receptores da substância dificulta a formação de vínculos de amizade; descoberta pode ajudar a entender condições como autismo e esquizofrenia

A ocitocina, substância conhecida como "hormônio do amor", também é crucial para a formação de amizades. A conclusão é de um novo estudo da UC Berkeley, nos Estados Unidos, publicado recentemente na revista científica Current Biology.

A ocitocina é liberada no cérebro durante o sexo, o parto, a amamentação e as interações sociais, contribuindo para sentimentos de apego, proximidade e confiança. Não importa que também esteja associada à agressividade; o hormônio é comumente chamado de hormônio do "abraço" ou da "felicidade", e as pessoas são incentivadas a aumentar seus níveis para um melhor bem-estar, tocando amigos e entes queridos, ouvindo música e se exercitando.

Mas estudos recentes mostraram que a ocitocina, que no cérebro atua como um neuromodulador, não é essencial para o vínculo afetivo de longo prazo conhecido como "monogamia social", ou para o comportamento parental.

No entanto, ele é fundamental para a formação de vínculos, em especial vínculos semelhantes aos observados em amizades.

Os pesquisadores chegaram a essa conclusão após estudarem relacionamentos seletivos entre pares, análogos às amizades humanas, em ratos-do-campo.

Assim como os humanos, esses animais formam relacionamentos estáveis e seletivos.

"Os ratos-do-campo são especiais porque nos permitem entender a neurobiologia da amizade e como ela é semelhante e diferente de outros tipos de relacionamento", diz Annaliese Beery, professora associada de biologia integrativa e neurociência da UC Berkeley e autora sênior do estudo, em comunicado.

Beery e a estudante de pós-graduação em biologia integrativa Alexis Black, uma das duas primeiras autoras do estudo, descobriram que os ratos-do-campo que não possuem receptores de ocitocina levam mais tempo do que os ratos-do-campo normais para formar relacionamentos com seus pares. Ratos-do-campo que são amigos próximos normalmente se amontoam lado a lado, se limpam e até sentam uns nos outros.

"A ocitocina parece ser particularmente importante na fase inicial de formação dos relacionamentos e, especialmente, na seletividade desses relacionamentos: 'Prefiro você a este estranho', por exemplo", explica Beery. "Os animais que não tinham a sinalização de ocitocina intacta levaram mais tempo para formar relacionamentos. E então, quando desafiamos esses relacionamentos criando novos grupos, eles perderam o contato com seus parceiros originais imediatamente."

Os ratos-do-campo, geneticamente modificados no laboratório da Universidade da Califórnia em São Francisco do colaborador e coautor Devanand Manoli, também não apresentavam as recompensas sociais que normalmente vêm de apegos seletivos — eles não se esforçavam muito para se aconchegar com seus amigos e eram menos evasivos e menos agressivos com estranhos.

"Em outras palavras, a ocitocina desempenha um papel crucial não tanto em quão sociais eles são, mas mais em com quem eles se relacionam, em sua seletividade", pontua a pesquisadora.

A ausência de receptores de ocitocina também alterou a regulação da disponibilidade e liberação de ocitocina no cérebro, o que o grupo documentou usando um novo nanossensor de ocitocina em colaboração com a pós-doutoranda Natsumi Komatsu e Markita Landry, professora de engenharia química e biomolecular da UC Berkeley.

"Isso nos ajudou a entender as consequências do feedback da ausência desse receptor e como a sinalização da ocitocina foi alterada no cérebro", diz Beery.

De acordo com os pesquisadores, esses estudos podem lançar luz sobre condições psiquiátricas humanas, como autismo e esquizofrenia, que interferem na capacidade de uma pessoa de formar ou manter laços sociais.

Para complementar sua pesquisa de laboratório, Beery conduziu estudos de campo comparando o comportamento social e a distribuição de receptores de ocitocina no cérebro dentro e entre espécies em um grupo de roedores sul-americanos e esquilos-terrestres-de-belding-norte-americanos, que variam entre viver ou não em grupos

. Ela também iniciou recentemente testes de campo com várias espécies de ratos-do-campo — existem cerca de 50 em todo o mundo — para comparar seu comportamento social.

Ela suspeita que, em roedores como os ratos-do-campo, e talvez em outros mamíferos, a formação de relações de pares pode ter precedido a evolução das relações de acasalamento monogâmicas.

"Embora a maioria dos roedores prefira interagir com indivíduos desconhecidos, verifica-se que a maioria das espécies de ratos-do-campo que testamos em nossos primeiros ensaios forma preferências de pares-parceiros, que é o que chamamos de amizades seletivas. Portanto, parece haver uma tendência generalizada de criar laços", pontua Beery. "Mas apenas algumas dessas espécies também são monogâmicas. Um dia, espero poder dizer a vocês: 'As relações de pares seletivas precedem o desenvolvimento da monogamia? É por isso que a monogamia evoluiu tantas vezes neste gênero?' Acredito que essa preferência pela familiaridade esteja profundamente enraizada."

Beery foi coautora de um estudo de 2023 que questionou a associação da ocitocina com sexo e parentalidade.

Esse estudo mostrou que ratos-do-campo incapazes de responder à ocitocina exibem os mesmos comportamentos monogâmicos de acasalamento, apego e parentalidade que os ratos-do-campo comuns.

Esses animais foram geneticamente modificados para não terem receptores celulares para ocitocina e eram os mesmos utilizados no estudo atual.

Embora a ocitocina não seja essencial para a formação de laços, estudos adicionais do mesmo grupo, publicados em 2024, mostraram que esses ratos-do-campo com deficiência de receptor (ou "mutantes nulos") levaram cerca de duas vezes mais tempo do que os normais para estabelecer um relacionamento com um parceiro em potencial.

Interessados em como a ausência de um receptor de ocitocina afeta os laços de amizade dos ratos-do-campo, em oposição aos laços de acasalamento, Beery e Black conduziram três conjuntos de experimentos. Em um deles, eles testaram quanto tempo levava para os ratos-do-campo estabelecerem uma preferência por um parceiro.

Enquanto animais normais levam cerca de 24 horas de proximidade para formar um relacionamento que os faça escolher aquele parceiro em vez de um estranho, ratos-do-campo com deficiência de receptor de ocitocina não demonstraram preferência nesse período e levaram até uma semana para estabelecer uma preferência por um parceiro.

"Animais selvagens desenvolvem essa preferência incrivelmente robusta em um dia de coabitação, mas os mutantes nulos não apresentam sinais de relacionamento após 24 horas. Depois de uma semana, eles geralmente chegam lá, e os parceiros para a vida toda não parecem diferentes um do outro", diz Beery. "Nossa conclusão desse experimento é que a ocitocina não é necessária para um relacionamento, mas é muito importante nas fases iniciais para facilitar que ele aconteça de forma rápida e eficiente."

Eles então colocaram ratos-do-campo com pares de longa data em uma situação de grupo misto, semelhante a uma festa: um recinto com outros arganazes e vários cômodos conectados por tubos.

Nessa situação, os animais normais ficariam com amigos conhecidos até que finalmente começassem a socializar com estranhos.

Os animais selvagens rastreiam quem conhecem. É como se eu fosse a uma festa com um amigo, eu ficaria perto dele durante a primeira parte da festa e depois poderia começar a me misturar.

Os ratos-do-campo, que não têm receptores de ocitocina, simplesmente se misturavam. Era como se nem tivessem um parceiro ali com eles.

No terceiro experimento, eles testaram a força dos laços entre pares e parceiros, fazendo com que os ratos-do-campo pressionassem alavancas para ter acesso a um amigo/parceiro ou a um estranho.

"As fêmeas de ratos-do-campo selvagens normalmente pressionam mais para alcançar seu parceiro do que para alcançar um estranho, tanto em relacionamentos entre pares quanto em relacionamentos com parceiros. Os mutantes com deficiência de receptor de ocitocina também pressionam mais para alcançar seu parceiro de acasalamento, mas não para relacionamentos entre pares", explica Beery. "Isso faz sentido em algum nível, porque acreditamos que relacionamentos entre pares são mais gratificantes do que relacionamentos entre pares, ou pelo menos dependem mais de vias de sinalização de recompensa."

A falta de sinalização de ocitocina, portanto, não apenas atrasa a formação de relacionamentos, mas também cria déficits em relacionamentos entre pares de longo prazo.

Por outro lado, ratos-do-campo sem receptores de ocitocina também eram menos agressivos com estranhos e menos evitáveis.

Do lado pró-social, está envolvido no desejo de estar com um amigo ou colega conhecido, enquanto do lado antissocial, auxilia na rejeição de um animal desconhecido.

Observamos os efeitos da ocitocina tanto na afiliação quanto na agressividade em nossos outros estudos com arganazes-das-pradarias, e isso se assemelha às descobertas humanas sobre o papel da ocitocina na dinâmica entre grupos internos e externos.

