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el niño O impacto do El Niño nesta semana no mundo O fenômeno climático natural ocorre a cada dois a sete anos devido ao aquecimento das águas superficiais do centro e do leste do Oceano Pacífico equatorial

Secas no Pacífico, inundações em San Francisco e tensões sobre a economia mundial: o fenômeno climático El Niño, excepcionalmente forte neste ano, continua tendo graves consequências no mundo.

El Niño é um fenômeno climático natural que ocorre a cada dois a sete anos devido ao aquecimento das águas superficiais do centro e do leste do Oceano Pacífico equatorial.

Esse aumento de temperaturas provoca importantes alterações nos padrões de vento, pressão e precipitações em escala mundial. Estas são as principais manifestações do fenômeno climático nesta semana.

Secas severas no Pacífico

As ilhas Fiji declararam estado de desastre nacional, enquanto as ilhas Tonga decretaram estado de emergência diante das secas particularmente severas relacionadas ao El Niño.

"Em todo o país, as famílias estão preocupadas com a disponibilidade de água e com os impactos que as condições de seca prolongada têm em seu cotidiano", disse o primeiro-ministro de Fiji, Sitiveni Rabuka.

Graças às medidas de emergência, o governo pode racionar água, ordenar evacuações e realocar recursos públicos. Segundo a imprensa local, dezenas de caminhões foram enviados para abastecer as localidades afetadas pela seca.

Tempestades e marés altas em San Francisco

San Francisco, Califórnia, se prepara para marés que podem causar graves inundações na cidade. Espera-se que o auge ocorra na quarta-feira, véspera do Dia de Ação de Graças, feriado nos Estados Unidos.

O El Niño, combinado com um sistema de baixa pressão, provoca essa elevação do nível do mar.

"Esta é a época do ano em que o Sol, a Terra e a Lua literalmente se alinham para nos dar as marés mais altas", disse à AFP Dial Hoang, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos.

São esperadas inundações de quase um metro ao longo das costas, e prevê-se que as marés atinjam seu nível mais alto desde janeiro de 1983. As próximas marés altas ocorrerão em dezembro e janeiro.

Tensões sobre a economia mundial

Danos nas colheitas, aumento nos preços dos alimentos e queda na produção de eletricidade: o El Niño pode piorar as perturbações que já se observam em uma economia mundial enfraquecida.

"Em geral, pode-se dizer que se trata de um choque negativo de oferta levado ao extremo", que se soma a outros, como a guerra no Oriente Médio, disse à AFP Paolo Zanghieri, economista da Generali Asset Management.

A consultoria Oxford Economics estima que um episódio intenso poderia reduzir em 0,6% o produto interno bruto (PIB) mundial em 2027 e em 0,8% em 2028.

O que dizem os cientistas

Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês), o El Niño continua se fortalecendo, mas os cientistas agora estimam que a probabilidade de um evento recorde está em cerca de 60% para os períodos de outubro a janeiro de 2027, em comparação com 83% e 70% em suas projeções anteriores.

Para uma melhor observação da mudança climática, a NOAA utiliza agora um índice oceânico específico que mede as anomalias da temperatura da superfície do mar em uma área denominada "El Niño 3.4", subtraindo a temperatura do cinturão tropical.

Esses números são inferiores aos do índice oceânico tradicionalmente utilizado, mas correspondem de forma mais precisa às interações entre o oceano e a atmosfera responsáveis pelos efeitos meteorológicos do El Niño.

El Niño para as seguradoras

De acordo com um estudo da seguradora Allianz, o "El Niño mais reconfigura a combinação de catástrofes do que aumenta de forma uniforme em todas as partes". A seguradora ressalta que "o hemisfério norte é em grande parte o vencedor".

"Até agora, o impacto mais significativo que observamos é a ausência de ciclones no Caribe", disse à AFP Thierry Léger, diretor-executivo da resseguradora Scor.

E, segundo a Allianz, a diminuição dos ciclones no Atlântico se traduziu em uma queda dos sinistros e em menos interrupções no fornecimento de petróleo, gás e gás natural liquefeito no Golfo do México.

Os países do hemisfério sul, que sofrem impactos mais graves, costumam contar com uma cobertura de seguros muito limitada, quando têm alguma.

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