CURSO

O intensivo sindicalize 2026 chegou!

O curso traz uma visão geral sobre a Sindicatura e a gestão condominial

A espera acabou! Depois de um ano de muitos e muitos pedidos, vem aí a o nosso Intensivo 2026, o Curso mais completo do Sindicalize, uma visão geral sobre a Sindicatura e a gestão condominial. Essa é a melhor porta de entrada para o mercado de condomínios, seja você síndico, gestor, colaborador de administradora, advogado ou player do mercado.

O Intensivo 2026 vai contar com um novo formato: mais prático, mais rápido, mais completo e mais acessível. Novos assuntos serão abordados através dos painéis já consagrados e com mais quatro novos módulos de grandes professores convidados.

Também muda o calendário, agora condensando tudo em dois finais de semana: sexta à noite e os já tradicionais sábados e domingos, tornando mais acessível para quem vem de outras cidades!

Além de esperar novos formandos, também acreditamos que é uma ótima oportunidade para uma renovação de conhecimentos daqueles que já passaram pela nossa sala de aula e sentem saudade do método Sindicalize! Com tanta novidade, é impossível ficar de fora!

As informações estão nos cards e as inscrições devem ser feitas pelo nosso Whatsapp oficial: 81 989539301 (link). Lembrando que esse curso em específico somente ocorre UMA vez ao ano. Quem perder esse, só ano que vem! Esperamos todos vocês!

Sindicalize Academy

