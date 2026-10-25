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Irã

O Irã pede à população que reduza em 10% o consumo de gás antes do inverno

A República Islâmica costuma registrar temperaturas abaixo de 0°C no inverno, principalmente no norte do país

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"Qualquer pessoa que economize combustível, não importa a quantidade, receba imediatamente a quantia correspondente na sua conta bancária", disse o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf"Qualquer pessoa que economize combustível, não importa a quantidade, receba imediatamente a quantia correspondente na sua conta bancária", disse o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf - Foto: Agência de Notícias ICANA/AFP

O presidente do Parlamento iraniano instou neste domingo (25) a população a reduzir o consumo de gás em 10% antes do inverno, com o objetivo de evitar o esgotamento do abastecimento.

O enfrentamento do Irã há muito tempo com uma escassez de gás natural, essencial para o aquecimento, agravada pela guerra desencadeada no fim de fevereiro após os ataques dos Estados Unidos e de Israel.

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“Para atravessar o inverno que se aproxima, é necessário uma mobilização nacional (...) a fim de reduzir o consumo de gás em pelo menos 10%”, declarou Mohammad Bagher Ghalibaf em vídeo divulgado pela imprensa local.

A República Islâmica costuma registrar temperaturas abaixo de 0°C no inverno, principalmente no norte do país.

“Qualquer pessoa que economize combustível, não importa a quantidade, receba imediatamente a quantia correspondente na sua conta bancária”, acrescentou o presidente do Parlamento.

Após o início da guerra, várias instalações de gás foram alvo de ataques americanos que deixaram fora de serviço diversas plantas de processamento, segundo o governo.

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