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Irã O Irã pede à população que reduza em 10% o consumo de gás antes do inverno A República Islâmica costuma registrar temperaturas abaixo de 0°C no inverno, principalmente no norte do país

O presidente do Parlamento iraniano instou neste domingo (25) a população a reduzir o consumo de gás em 10% antes do inverno, com o objetivo de evitar o esgotamento do abastecimento.

O enfrentamento do Irã há muito tempo com uma escassez de gás natural, essencial para o aquecimento, agravada pela guerra desencadeada no fim de fevereiro após os ataques dos Estados Unidos e de Israel.

“Para atravessar o inverno que se aproxima, é necessário uma mobilização nacional (...) a fim de reduzir o consumo de gás em pelo menos 10%”, declarou Mohammad Bagher Ghalibaf em vídeo divulgado pela imprensa local.

A República Islâmica costuma registrar temperaturas abaixo de 0°C no inverno, principalmente no norte do país.

“Qualquer pessoa que economize combustível, não importa a quantidade, receba imediatamente a quantia correspondente na sua conta bancária”, acrescentou o presidente do Parlamento.

Após o início da guerra, várias instalações de gás foram alvo de ataques americanos que deixaram fora de serviço diversas plantas de processamento, segundo o governo.

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