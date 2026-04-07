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Guerra no Oriente Médio Irã sofre uma onda de ataques às suas infraestruturas Não foram fornecidos detalhes sobre quais instalações ou sua localização

O Irã alega ter sofrido uma onda de ataques às suas infraestruturas nas últimas horas, incluindo duas pontes, uma rodovia e linhas férreas, poucas horas antes do ultimato do presidente americano, Donald Trump, expirar.

O presidente republicano ameaça destruir infraestruturas essenciais iranianas caso Teerã não chegue a um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz, vital para o abastecimento global de petróleo.

“O país inteiro poderia ser arrasado em uma única noite, e essa noite pode muito bem ser amanhã (terça-feira)”, declarou ele na segunda-feira.

Israel já está atacando a infraestrutura iraniana. Em um comunicado, suas forças armadas informaram o lançamento de "uma onda de ataques em grande escala contra coleções de instalações de infraestrutura pertencentes ao regime terrorista iraniano em várias partes do Irã".

Não foram fornecidos detalhes sobre quais instalações ou sua localização.

A imprensa iraniana relatou vários ataques. Segundo a agência IRNA, citando Akbar Salehi, vice-governador da província de Isfahan (centro do Irã), “o agressor inimigo sionista destruiu a ponte ferroviária Yahya Abad, na cidade de Kashan”, ao sul de Teerã. “Nesse ataque, duas pessoas foram mortas e três feridas”, informou.

Uma ponte perto da cidade de Qom, também ao sul de Teerã, foi alcançada anteriormente, de acordo com autoridades regionais pela mídia estatal.

Autoridades iranianas afirmam ter fechado uma importante rodovia que liga a principal cidade do norte, Tabriz, à capital, após um ataque.

Um canal do Telegram pertencente à Guarda Revolucionária, o exército ideológico do regime, afirma que o ataque atingiu um viaduto.

A agência Mizan também relatou um ataque às linhas férreas em Karaj, nos arredores de Teerã. As imagens mostram socorristas do Crescente Vermelho carregando um homem ferido em uma maca.

Todos os trens com destino ou origem em Mashhad, a segunda maior cidade do Irã, foram cancelados nesta terça-feira, após Israel aconselhar os moradores a não utilizarem esse meio de transporte até o anoitecer.

Segundo a agência de notícias ISNA, houve um anúncio em diversas áreas das cidades de Karaj e Fardis, nos arredores de Teerã, após ataques aéreos terem danificado linhas de transmissão de energia e uma subestação.

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