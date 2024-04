O. J. Simpson estaria enfrentando um câncer de próstata

A- A+

O ex-astro do futebol americano O. J. Simpson, de 76 anos, morto nesta quarta-feira (10), nos Estados Unidos, estaria lutando contra um câncer de próstata. A família publicou uma nota confirmando o falecimento. Ele ficou conhecido por ser acusado de duplo homicídio, pela morte da sua ex-mulher Nicole Brown e de seu amigo Ronald Goldman.

Diversos rumores sobre O. J. estar enfrentando um tumor na próstata foram publicados pela mídia local em fevereiro deste ano.

Principais sintomas do câncer de próstata

O consenso entre os especialistas é de que seja feito uma consulta anual com urologista. Os sintomas mais comuns para este tipo cangerígeno, segundo o Ministério da Saúde, são:

Dificuldade de urinar;

Demora em começar e terminar de urinar;

Sangue na urina;

Diminuição do jato de urina;

Necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite.

Existem alguns fatores que podem aumentar as chances de um homem desenvolver câncer de próstata. São eles: idade, histórico de câncer na família, sobrepeso e/ou obesidade. Ele é o segundo tipo cancerígeno mais frequente entre os homens. No entanto, a pasta não recomenda que se realize o rastreamento do câncer de próstata, ou seja, não é indicado que homens sem sinais ou sintomas façam exames.

