O jeito mais fácil de reduzir a pressão arterial pode não envolver abandonar o sal; saiba qual é

A redução da ingestão de sal é considerado um pilar fundamental no tratamento da pressão alta. No entanto, um estudo publicado recentemente na revista científica American Journal of Physiology – Renal Physiology sugere que aumentar a ingestão de potássio pode ter um efeito ainda maior no controle da hipertensão.

Sódio e potássio são eletrólitos que desempenham um papel na regulação da pressão arterial, de acordo com informações do site especializado New Atlas. Além de auxiliar a função nervosa e muscular, o sódio ajuda a regular os fluidos corporais. Ele atrai água, portanto, se houver muito sódio no corpo, o corpo retém água para equilibrar a pressão. Isso aumenta o volume de sangue nos vasos sanguíneos, o que faz o coração bombear com mais força e resulta em pressão alta.

O potássio ajuda a relaxar as paredes dos vasos sanguíneos, auxilia a função cardíaca e também auxilia os nervos e os músculos. Ele atua contra o sódio, ajudando os rins a excretar sódio pela urina. Isso reduz o volume e a pressão dos fluidos nos vasos sanguíneos, diminuindo a pressão arterial.

Então, pesquisadores da Universidade de Waterloo, no Canadá, usaram um modelo matemático para analisar como esses dois eletrólitos importantes afetavam a pressão arterial. Esses modelos são uma versão simplificada da realidade, criados usando equações, números e lógica para nos ajudar a entender, prever ou controlar algo no mundo real.

Os resultados mostraram que aumentar a ingestão de potássio na dieta pode afetar a pressão arterial mais do que reduzir o sódio. Alimentos ricos no nutriente são bananas, damascos e batata-doce.

Eles também identificaram como o sexo afeta a relação entre potássio e pressão arterial. Os homens, por exemplo, desenvolviam hipertensão com mais facilidade do que mulheres na pré-menopausa, mas também eram mais propensos a responder positivamente a um aumento na proporção de potássio para sódio.

— Normalmente, quando temos pressão alta, somos aconselhados a consumir menos sal — diz a autora correspondente do estudo, Anita Layton, professora de Matemática Aplicada, Ciência da Computação, Farmácia e Biologia em Waterloo e titular da Cátedra de Pesquisa Canada 150 em Biologia Matemática e Medicina, ao New Atlas. — Nossa pesquisa sugere que adicionar mais alimentos ricos em potássio à sua dieta, como bananas ou brócolis, pode ter um impacto positivo maior na sua pressão arterial do que apenas reduzir o sódio.

