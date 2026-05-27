A- A+

TECNOLOGIA O menor drone de guerra do mundo? Conheça equipamento de espionagem que cabe na palma da mão Desenvolvido para missões de inteligência, vigilância e reconhecimento, Black Hornet é usado por tropas para observar áreas de risco sem expor soldados na linha de frente

O PD-100 Black Hornet é um pequeno veículo aéreo não tripulado, desenvolvido originalmente pela Prox Dynamics e hoje fabricado pela Teledyne FLIR Defense, projetado para dar a soldados em campo uma forma discreta de observar ameaças, acessar locais remotos e ampliar a consciência situacional em operações militares.

Com dimensões ultracompactas, o Black Hornet foi criado para ser carregado junto ao equipamento individual de um militar. O sistema completo inclui dois drones e uma estação base, e foi concebido para caber no bolso de um soldado. A ideia é permitir que pequenas unidades façam reconhecimento de áreas congestionadas, perigosas ou de difícil acesso sem precisar se expor diretamente.

O modelo PD-100 mede cerca de 100 milímetros de comprimento, tem 120 milímetros de diâmetro de rotor e pesa 16 gramas, incluindo a câmera de vigilância. O sistema completo, sem o visor, pesa menos de 1 quilo. Apesar do tamanho, o drone conta com estrutura de plástico moldado, formato aerodinâmico e capacidade de resistir a ventos fortes.

Câmeras, GPS e voo quase silencioso

O Black Hornet é equipado com três câmeras de vigilância escondidas na parte frontal. Também possui uma câmera eletro-óptica direcionável, capaz de produzir imagens estáticas e vídeos ao vivo transmitidos a um dispositivo portátil usado pelo operador.

O drone pode ser controlado diretamente por meio de um dispositivo semelhante a um joystick ou programado para seguir uma rota predefinida com auxílio de GPS integrado. O link digital de dados permite operar o equipamento em linha reta a até 1.000 metros de distância.





Segundo as informações do sistema, o Black Hornet gera um ruído quase imperceptível, característica que aumenta seu uso em missões de reconhecimento. Ele fica pronto para voar em menos de um minuto, alcança velocidade de até 10 metros por segundo e tem autonomia máxima de 25 minutos.

Do Afeganistão ao Exército dos EUA

O desenvolvimento do Black Hornet começou em abril de 2008, pela Prox Dynamics. Após testes de voo e avaliações operacionais, o drone entrou em produção em série no início de 2012.

O Ministério da Defesa do Reino Unido fechou um contrato de US$ 31 milhões com a Prox Dynamics, por meio da Marlborough Communications, para fornecer 160 unidades do sistema às forças armadas britânicas. O equipamento foi implantado no Afeganistão para atender às necessidades de vigilância das tropas do Reino Unido.

A Prox Dynamics entregou 100 unidades do Black Hornet no início de 2013 e, em novembro de 2016, foi adquirida pela FLIR Systems em uma transação de US$ 134 milhões.

Nos Estados Unidos, o drone foi escolhido em julho de 2014 pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia de Soldados de Natick, do Exército americano, dentro do programa de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento de Bolso de Carga. O equipamento passou por treinamento com forças militares dos EUA no primeiro trimestre de 2015.

Versões mais recentes

A FLIR lançou o Black Hornet 3 em junho de 2018. O modelo passou a pesar 32 gramas e ganhou recursos aprimorados, entre eles a capacidade de voar em ambientes sem GPS. Em janeiro de 2019, a empresa recebeu um contrato inicial de US$ 39,7 milhões para o Black Hornet 3, seguido por outro de US$ 20,6 milhões para o fornecimento dos Sistemas de Reconhecimento Pessoal do modelo.

A versão Black Hornet 4 representa a nova geração desses nanodrones leves. Com 70 gramas, o equipamento pode voar por mais de 30 minutos, percorrer mais de três quilômetros e operar sob ventos de 25 nós e chuva. O modelo também conta com uma câmera diurna de 12 megapixels, câmera térmica de alta resolução, recursos avançados de desvio de obstáculos e transmissão de vídeos e imagens ao operador.

Em maio, a FLIR Defense inaugurou uma instalação de 13 mil pés quadrados em Somerset, no estado americano de Kentucky, que servirá como centro de apoio para manutenção, testes e treinamentos relacionados aos sistemas Black Hornet usados pelas Forças Armadas dos Estados Unidos.

Ao todo, a FLIR Defense já entregou mais de 33 mil drones Black Hornet a forças militares e de segurança em mais de 45 países. O Exército dos EUA começou a adquirir o sistema em 2018, dentro do programa Soldier Borne Sensor. Desde então, os pedidos feitos pelo programa e por outros contratos já somam mais de US$ 300 milhões.

Veja também