Saúde O menor marcapasso do mundo é ativado pela luz e é menor que um grão de arroz Embora possa funcionar em corações de todos os tamanhos, o dispositivo é particularmente adequado para recém-nascidos com defeitos cardíacos congênitos

Engenheiros da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, desenvolveram um marcapasso tão pequeno que cabe na ponta de uma seringa — e pode ser injetado de forma não invasiva no corpo.

Embora possa funcionar com corações de todos os tamanhos, o marcapasso é particularmente adequado para os corações pequenos e frágeis de recém-nascidos com defeitos cardíacos congênitos, de acordo com um estudo publicado recentemente na revista científica Nature.

O artigo demonstra a eficácia do dispositivo em uma série de modelos animais grandes e pequenos, bem como corações humanos de doadores de órgãos falecidos.

"Desenvolvemos o que é, até onde sabemos, o menor marcapasso do mundo", diz o pioneiro em bioeletrônica da Northwestern, John A. Rogers, que liderou o desenvolvimento do dispositivo, em comunicado. "Há uma necessidade crucial de marcapassos temporários no contexto de cirurgias cardíacas pediátricas, e esse é um caso de uso em que a miniaturização do tamanho é incrivelmente importante. Em termos de carga do dispositivo no corpo — quanto menor, melhor."

Como funciona o marcapasso

O dispositivo, menor que um grão de arroz, foi projetado para pacientes que precisam apenas de marcapasso temporário. Todos os seus componentes são biocompatíveis e ele dissolve quando não é mais necessário, ignorando a necessidade de extração cirúrgica.

Para funcionar, o novo marcapasso é pareado com um pequeno dispositivo vestível, macio, flexível e sem fio que é montado no peito do paciente.

Quando o dispositivo vestível detecta um batimento cardíaco irregular, ele emite automaticamente um pulso de luz — que penetra na pele, no esterno e nos músculos do paciente — para controlar o marcapasso.

O coautor principal Professor Igor Efimov explicou que cerca de 1% das crianças nascem com um defeito cardíaco que requer um marcapasso temporário.

Seus corações eventualmente se consertarão, mas para a primeira semana de vida, essa intervenção médica é essencial.

"Esses sete dias são absolutamente críticos", disse Efimov.

"Agora, podemos colocar esse pequeno marcapasso no coração de uma criança e estimulá-lo com um dispositivo macio, gentil e vestível. E nenhuma cirurgia adicional é necessária para removê-lo."

