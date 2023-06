A- A+

Sabatina O motivo do gesso no braço de Jorge Seif Senador chamou atenção durante sabatina da CCJ do advogado Cristiano Zanin

Durante a sabatina do advogado Cristiano Zanin, a tipoia no braço do senador Jorge Seif (PL-SC) chamou atenção. Segundo o ex-secretário de Aquicultura e Pesca na gestão de Jair Bolsonaro (PL), o responsável pelo gesso seria o seu maior adversário, o presidente Lula (PT).

À aliados, Seif tem dito que se machucou ao cair da cama enquanto dormia. O senador teria caído durante um um pesadelo com o presidente. Além do braço, o parlamentar também fraturou a costela.

No final de março, o bolsonarista se tornou alvo de polêmica após um caminhão Volvo registrado no nome da empresa de sua família ter sido apreendido com uma carga de 322,9 kg de maconha. O veículo foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal na região de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. À época, Seif afirmou que o veículo foi vendido a um terceiro de forma parcelada e que, por isso, o bem ainda tinha sido transferido.

— Esse veículo de fato foi de propriedades da minha família. Mas no ano passado foi vendido exatamente na data de 09/09/2022 com devido registro cartorário na cidade de Itajaí, Santa Catarina, para um terceiro. O veículo foi vendido de forma parcelada, então só transferiríamos esse bem mediante a quitação que até o momento não ocorreu — afirmou o senador.

Em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Cristiano Zanin precisa ter maioria simples na comissão para ser aprovado. Independentemente do resultado na CCJ, o nome do advogado terá que passar, depois, pelo plenário da Casa. A indicação só será aprovada se tiver a anuência da maioria absoluta, ou seja o voto favorável de 41 dos 81 parlamentares. A votação também é secreta.

Ao que tudo indica, Zanin será aprovado no Senado. Após este aval, Lula fica autorizado a nomeá-lo ministro. O advogado, então, deverá assinar o Termo de Compromisso e o Livro de Posse para poder oficialmente ocupar o cargo de ministro do STF

Veja também

