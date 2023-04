O mundo mudou: mais cuca fresca e muita  humildade

A- A+

Antecipo aqui, numa análise bem específica, um tema que tenho olhado de modo bem genérico. Refiro-me a uma chatice contagiante, que tem deixado o mundo como se parado estivesse. Vive-se numa zona de conforto, na qual uma falsa liberdade de se expressar só serve para questionar uma outra e nova realidade em ebulição. Assim, ainda bem que a mudança se processa, por mais que a resiliência por negar, invalidar ou descartar os avanços, possa atuar de forma tão fervorosa. Nesse embalo, haja preconceitos, escancarados nos extremismos ou embalados nos escapismos.



Diante dessas situações de tantas mudanças, tenho tratado nas minhas crônicas alguns desenlaces, que revelam o compromisso com velhas e doídas posturas. Aqui e agora, extraio do futebol um fato recente, que bem justifica o conflito entre os que resistem e se escondem das mudancas, frente uma realidade transformada.



E o ambiente do futebol parece ser interessante, porque ainda é refratário no admitir conceitos que feram suas velhas estruturas. O episódio que veio à tona recentemente envolve o nome de um treinador respeitado pelo seu trabalho profissional, como é o caso de Cuca. No entanto, com uma mácula comportamental que o expôs diante de um processo antigo de agressão sexual (1987, na Suíça) e que vitimou uma pessoa vulnerável (menor de 13 anos). Nada mais contundente para os padrões que uma parcela da sociedade consciente exige hoje, no respeito e no trato com as mulheres.



Ao longo do tempo, Cuca deixou de exercer seu papel de atleta e se consagrou como um líder na função de treinador. E assim passou incólume diante de uma condenação, que arquivada serviu para corroborar o que chamo de escapismo. Só recentemente, após os fatos isolados que envolveram Robinho e Daniel Alves, que o "caso Cuca" voltou à cena. Afinal, ficou no ar uma dúvida sobre o porquê da sua aparente impunidade.



Não teve sorte. A retomada dos questionamemtos teve mais impacto agora, justo por ter aceito o convite para treinar o Corinthians. Um dos raros clubes comprometidos historicamente com o valor da democracia e o respeito à diversidade. Não surpreende a reação da torcida, sobretudo, no seu lado feminino, no intuito de não aceitar seu comando técnico junto à equipe. Até mesmo o elenco das atletas do fortíssimo time feminino, reagiu de modo contrário e contundente. Nesse clima nada favorável, os próximos jogos do Corinthians serão marcados pela tensão. Seria até interessante que o treinador Cuca busque contar com mais humildade e "cuca fresca". Pelo menos, para pedir desculpas pelo seu envolvimento naquele ato de violência sexual.



De fato, para que servisse de lição, para muitos de nós homens, nao basta dizer que não efetivou o fato. Que mal lembra do ocoreido. E pior: dizer que tem o respeito e que concede o devido valor às mulheres que lhe cercam no meio familiar. Tudo isso é pouco. Estar no ato, exercer seu repúdio e não denunciar quem praticou o crime, não lhe exime com esse escapismo inconsequente de dizer "não fiz nada" e que tenho "mãe, esposa e filhas". Reconhecer o erro, pedir desculpas e atuar em defesa da luta que ainda cabe às mulheres, seria um gesto e uma resposta.



Diante de tudo, que esse caso sirva para contribuir com uma postura atual e renovada, capaz de combater tanta dissimulação. Diria até, sem medo de errar, uma profunda desonestidade, que se apega no falso argumento de uma sociedade dada como harmônica. Pelo contrário, o Brasil acostumou-se a dar às costas para sua construção social, cujos pilares estão assentados numa fragilidade secular, que tem pautado inúmeras injustiças.



A chatice cotidiana, que tanto tem sido propalada, está numa inspiração nacional fora de tempo. Não é por que a prática do bullying possa ser vista como uma bobagem moderna. Nem muito menos, pela incorreção de se continuar tratando, por exemplo, as pessoas pretas, homoafetivas ou nordestinas, através de referências agressivas. Enfim, por maior absurdo que seja o fato dos crimes sexuais contra vulneráveis se colocarem como prescritos, o envolvimento neles, mesmo que de forma indireta, não exime o partícipe do seu erro.



Cumprir pena ou pedir perdão é exercício de cidadania numa sociedade mais justa e humana.

Fazer fluir ainda mais a humildade, numa construção social respeitosa, é saber contar com a "cuca fresca", para assim encarar os desafios nem sempre tão favoráveis e harmoniosos.



Está na hora da sociedade brasileira deixar de lado a dissimulação escapista e o disfarce hipócrita, para poder encarar de frente o desafio da autorreflexão e da mudança. O convívio social que se difunde pelo mundo é outro.







*Economista e colunista da

Folha de Pernambuco







