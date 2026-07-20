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Crime Narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada é condenado à prisão perpétua em Nova York Seu ex-sócio, Joaquín "El Chapo" Guzmán, já cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos

O narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada foi condenado à prisão perpétua nesta segunda-feira (20) por um tribunal de Nova York por ser um dos líderes do Cartel de Sinaloa.

Preso nos Estados Unidos há dois anos, Zambada declarou vários crimes relacionados à sua liderança no cartel em agosto de 2025.

Seu ex-sócio, Joaquín “El Chapo” Guzmán, já cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos.

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