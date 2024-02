A- A+

ITÁLIA ''O nascimento de Vênus'': Ativistas colam imagens de tragédias por mudanças climáticas em quadro Grupo já realizou protestos com lançamento de lama no exterior da Basílica de San Marco, em Veneza, e a coloração da água da histórica fonte de Barcaccia, em Roma

Na Itália, os ativistas ambientais do grupo "Ultima Generazione" realizaram mais um protesto, desta vez direcionado ao famoso quadro "O Nascimento de Vênus", pintado por Sandro Botticelli. A obra-prima renascentista, exibida nas Gallerie degli Uffizi, em Florença, foi coberta com imagens das enchentes que devastaram cidades na Toscana, resultando em oito mortes em novembro passado.

Devido a proteção de vidro que resguarda o quadro de Botticelli nenhum dano foi causado à pintura. Os funcionários do principal museu renascentista do mundo intervieram após dois membros do grupo realizarem o ato, obrigaram turistas a sair e fecharam a sala.

Os ativistas do "Última Geração" têm realizado diversas ações em toda a Itália. Entre elas, destaca-se o lançamento de lama no exterior da Basílica de San Marco, em Veneza, e a coloração da água da histórica fonte de Barcaccia, em Roma.

Em julho de 2022, manifestantes do mesmo grupo colaram as próprias mãos no vidro que protege outra obra de Botticelli, "A Primavera", pintada há 540 anos. Um homem e duas mulheres que participaram do ato foram retirados do local pela polícia.

O próprio grupo filmou a ação e compartilhou nas redes sociais.

Veja também

MINA DE OURO Deslizamento de terra deixa nove pessoas presas em mina na Turquia