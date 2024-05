O novo CrossFit? Conheça estilo de "corrida fitness" que promete exigir ainda mais do corpo

A- A+

Os homens na linha de partida do Hyrox, em Berlim, em abril, praticamente cantarolavam de entusiasmo nervoso. Algumas dezenas de corredores, participando de uma bateria matinal, assistiam ao tique-taque constante de uma contagem regressiva de cinco minutos, exibida em uma enorme televisão no teto.



Música dramática de cordas tocada em pequenos alto-falantes. Uma voz estrondosa entoou um grito de guerra: “Este é o momento para o qual você está treinando!” As luzes brilharam. Os espectadores aplaudiram.

Para os fundadores da corrida fitness Hyrox, Christian Toetzke, 55, e Moritz Furste, 39, esse tipo de espetáculo kitsch sempre fez parte do plano. O objetivo original, quando introduziram a corrida em Hamburgo, Alemanha, em 2017, era criar um evento que fosse uma produção de 200 mil euros que se parecesse com uma produção de 2 milhões euros.

O “entretenimento moderno e os efeitos de luz de Hyrox criam uma sensação muito especial”, disse Toetzke, que ele espera criar uma “nova proposta para eventos de participação em massa”.

Uma corrida Hyrox combina corrida com diversos movimentos funcionais de condicionamento físico, como o carregamento do fazendeiro, a estocada com peso e o salto em largura do burpee.

A atividade demora cerca de 90 minutos para ser concluída, em média, embora os atletas de elite possam terminar em menos de uma hora. A popularidade da corrida explodiu desde o fim da pandemia: espera-se que mais de 175 mil pessoas participem nas mais de 60 corridas que a Hyrox organizou para 2024. As corridas nos seus mercados mais populares, incluindo a Grã-Bretanha, esgotaram-se poucos minutos depois de serem colocadas à venda.



Um nível de respeito

Hyrox não é a primeira corrida de fitness a surgir do nada e ganhar seguidores cult. O que o distingue de modismos como Tough Mudder e Spartan, segundo os fãs de Hyrox, é sua simplicidade atlética.

— Tough Mudder e Spartan são uma experiência que tem um aspecto esportivo —, disse Hunter McIntyre, 34, um corredor fitness em tempo integral que detém o recorde mundial em Hyrox. — Hyrox é um esporte que é uma experiência.

Como esporte, Hyrox se baseia fortemente no CrossFit, incluindo o equipamento que utiliza. Ski Erg e máquinas de remo, kettlebells, cordas e trenós pesados são acessórios comuns nas academias CrossFit.

Toetzke disse que ele e Furste realizaram workshops sobre o formato Hyrox em academias CrossFit antes da corrida ser introduzida. Ele acrescentou que, embora tenha experimentado o CrossFit, ele “achou que era um pouco demais, um pouco difícil demais, com muitas lesões”.

O CrossFit envolve muitos levantamentos olímpicos complexos e habilidades de ginástica, que podem ser difíceis de dominar e, para alguns, perigosas de aprender. Hyrox evitou esse tipo de técnica, preferindo movimentos simples que, disse Toetzke, “são muito difíceis de fazer de maneira errada e que podem machucar seu corpo”. Apesar ou talvez por causa das semelhanças entre os esportes, a Hyrox posicionou-se deliberadamente como a alternativa mais segura e acessível.

— Olha, francamente, acho que eles são inteligentes ao tentar aproveitar isso —, disse Don Faul, presidente-executivo da CrossFit, em resposta a essas afirmações — Quando você tenta entrar em um novo espaço, você se define em relação ao titular, a empresa que definiu a categoria. Vimos várias pessoas na área de fitness tentando adotar o mesmo ângulo.

Faul, 47 anos, ex-comandante de pelotão da Marinha dos Estados Unidos, disse que a aparente diferença de acessibilidade entre CrossFit e Hyrox é, na verdade, apenas uma diferença de percepção.

— A grande maioria das pessoas em nossas academias são pessoas comuns, não atletas de elite —, disse ele, acrescentando que as pessoas que entram em uma academia CrossFit pela primeira vez podem ficar “incrivelmente surpresas com o quão acolhedor e acessível ela é.

Os eventos são a chave

Embora muitas academias locais de CrossFit organizem seus próprios eventos, a única competição presencial que a empresa organiza é o CrossFit Games anual, apenas para um punhado de atletas de elite e tem como objetivo coroar “os mais aptos do planeta”. Essa é outra razão pela qual os CrossFitters frequentemente se juntam ao Hyrox. Ele oferece a oportunidade de testar seu condicionamento físico ao vivo.

Embora seja difícil dizer com precisão quanta sobreposição existe entre CrossFit e Hyrox, Chris Hinshaw, um treinador de 60 anos que treina atletas em ambos os esportes, disse que “a maioria das pessoas que estão entrando no Hyrox começou no CrossFit.” Muitos dos atletas nos pódios da Hyrox também são estrelas de elite do CrossFit, incluindo Mal O'Brien e Mirjam von Rohr, dois dos melhores CrossFitters do mundo.

A Hyrox afirma ter mais de 2.500 academias afiliadas em todo o mundo, nas quais os atletas podem treinar para corridas públicas. Toetzke e Furste disseram inicialmente ao The New York Times que “cerca de 10%” dessas afiliadas também eram academias CrossFit. Em Berlim, 16 dos 18 listados no site da Hyrox também ofereciam aulas de CrossFit. Quando questionada sobre esclarecimentos, a Hyrox revisou sua estimativa para 22%. Faul disse que, embora o CrossFit não monitore o número, ele “ficaria surpreso se fosse tão baixo”.

Furste parecia irritado por ter que abordar o assunto da influência do CrossFit na Hyrox. “Eu absolutamente não gosto dessa conversa”, disse ele.

— Não queremos tirar nada deles. Adoramos a metodologia de treinamento. Mas no final das contas, fora os treinos funcionais, não tem nada a ver conosco.

Cada esporte parece estar se beneficiando do outro. Hinshaw, o treinador, disse que Hyrox e CrossFit são “realmente um par perfeito”, ressaltando que oferecer ambos os esportes é uma boa maneira para o proprietário de uma academia aumentar a retenção de membros.

— Muitas pessoas pensam que são competitivas entre si, e isso não é verdade. Pela natureza de quem são esses atletas, eles estão sempre perseguindo o objeto novinho em folha —, disse ele.

A questão agora é se o Hyrox pode resistir – ou até mesmo continuar a crescer – à medida que o rubor da novidade desaparece. Ele também poderia, como o CrossFit, aprofundar-se em intensidade e ao mesmo tempo diminuir em apelo: pode inspirar paixão, mas a paixão de poucos devotados.

Toetzke não pensa assim. “Não vejo risco de se tornar um esporte apenas para pessoas comprometidas. Estamos olhando para o sucesso, a longevidade e a sustentabilidade da maratona —, disse ele.

