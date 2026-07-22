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PALESTINA O novo líder do Hamas apela à unidade dos palestinos para reconstruir Gaza e responsabilizar Israel Libertar Gaza e devolver uma vida digna aos palestinos é a prioridade do Movimento de Resistência Islâmica, afirma Jalil al Haya

O recém-nomeado chefe do braço político do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), Jalil al Haya, reiterou o compromisso da organização com a unidade de todo o povo palestino, em um momento em que a reconstrução da Faixa de Gaza "não depende nem da exclusividade nem da exclusão".

Em seu primeiro discurso após ter sido nomeado nesta semana como novo responsável pela área política do Hamas, Al Haya quis estender a mão àqueles que, de forma sincera, tanto no povo palestino quanto em outras partes do mundo, estejam interessados em pôr fim à agressão israelense e trazer de volta a vida à Faixa de Gaza.

"Continuaremos trabalhando em todos os sentidos para libertá-los do dano e do sofrimento e devolver a Gaza a vida digna que corresponde ao seu querido, orgulhoso e paciente povo", afirmou o líder do Hamas, conforme noticiado nesta quarta-feira pelo jornal palestino 'Filastin'.

"Estendemos a mão a todos, pois a fase atual não depende nem da exclusividade nem da exclusão", destacou Al Haya, que também apelou à comunidade internacional, especialmente aos países que participam da mediação, para que continuem pressionando Israel a cumprir o acordado e cessar os ataques.

Além disso, ele destacou a necessidade de iniciar um diálogo palestino para reconstruir suas instituições nacionais, entre elas a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), que há muito tempo atravessa uma profunda crise de legitimidade, apesar de ser o órgão reconhecido internacionalmente.

Al Haya enfatizou que essa reconstrução da OLP deve se basear em "princípios democráticos e um consenso nacional que garanta a plena participação política" de todos os grupos e facções na tomada de decisões, o que contribuiria para acabar de uma vez por todas com o sofrimento dos palestinos.

Por fim, ele instou as Nações Unidas e a comunidade internacional a cumprirem suas obrigações legais e humanitárias para com a população civil na Faixa de Gaza, bem como a exigirem que Israel assuma a responsabilidade pelos crimes de guerra que vem cometendo, especialmente nos últimos anos.

A nomeação de Al Haya como novo líder do braço político do Hamas ocorre após o assassinato de Ismail Haniye em um ataque em julho de 2024 em Teerã e a morte de Yahya Sinwar em um ataque de Israel durante sua ofensiva em Gaza.

Al Haya, que sobreviveu a um ataque israelense em setembro de 2025 contra Doha, era o "número dois" do braço político do grupo desde o assassinato, em outubro de 2024, de seu antecessor, Salé al Aruri, em outro bombardeio israelense em Beirute.

As autoridades de Gaza elevaram nesta quarta-feira para mais de 73.300 o número de mortos desde o início da ofensiva de Israel após os ataques de 7 de outubro de 2023, incluindo 1.180 desde a entrada em vigor de um cessar-fogo em outubro de 2025.

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