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BEM ESTAR O novo luxo da Geração Z: economizar no básico para investir em saúde e bem-estar Estudo revela que seis em cada dez Gen Z estão dispostos a economizar em itens básicos, para gastar mais com produtos e serviços voltados à saúde

Markable Comunicação | Homework/Nacional - Levantamento da First Insight mostra que saúde está entre as principais prioridades de consumo da Geração Z; CEO da Academia Gaviões 24h explica como segmento fitness pode acompanhar esse comportamento

A Geração Z, formada por pessoas nascidas entre 1997 e 2012, está redefinindo a forma como distribui seu orçamento. Em vez de concentrar gastos em bens de consumo tradicionais, uma parcela crescente desse público prioriza investimentos em saúde, bem-estar e autocuidado. Um estudo de 2026 da First Insight, empresa de inteligência artificial especializada em feedback do consumidor, revela que seis em cada dez integrantes dessa geração estão dispostos a economizar em itens básicos, como alimentação e roupas, para gastar mais com produtos e serviços voltados à saúde, desde cosméticos até academias.

Para Priscila Aguiar, CEO da Academia Gaviões 24h, rede pioneira no modelo de funcionamento 24 horas no Brasil, essa mudança de comportamento tem impactado diretamente o posicionamento das empresas do segmento fitness. "Hoje, os investimentos das empresas precisam refletir o que os clientes priorizam em suas vidas. As academias deixaram de ser apenas locais para treinar e passaram a oferecer espaços que promovem a convivência, bem-estar e a conveniência. O consumidor atual é mais criterioso, conectado e valoriza tanto propósito quanto resultados. Para se destacar, é essencial proporcionar uma experiência completa, que combine personalização, flexibilidade, tecnologia e relacionamento", afirma.

Outra tendência desse comportamento também é apontada pelo relatório de 2025 da consultoria McKinsey & Company, que destaca o crescente interesse dos consumidores por nutrição funcional, envelhecimento saudável, aparência e estética, controle de peso e mindfulness (ou atenção plena). Avaliado em cerca de R$ 10,5 trilhões pelo mesmo relatório, o mercado global de wellness é impulsionado, principalmente, pela Gen Z, que vem redefinindo a maneira como empresas dos setores de saúde e bem-estar estruturam seus negócios.

Na mesma direção, o Boletim do Sebrae sobre Tendências e Comportamentos de Consumo para 2026 reforça que, para conquistar e fidelizar esse público, não basta oferecer um bom produto ou serviço. As empresas precisam investir em experiências imersivas, autonomia, tecnologia e soluções personalizadas.

Segundo a CEO da Academia Gaviões 24h, o diferencial competitivo mudou: o preço, por si só, já não garante a preferência do consumidor. "O que faz a diferença é a capacidade de construir uma relação genuína e duradoura com o cliente. Se as marcas souberem se adaptar às necessidades da Geração Z, estarão preparadas para crescer de forma sustentável nos próximos anos. Somos uma rede com mais de cinco décadas de história e é gratificante perceber que nosso modelo segue alinhado ao estilo de vida de tantas gerações, inclusive das novas, com uma jornada de atendimento focada na experiência do aluno e, principalmente, na liberdade de treinar no horário mais conveniente para cada pessoa", conclui.

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