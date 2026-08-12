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TERREMOTO

O número de mortos por terremoto na Colômbia é de 265, diz presidente

O sismo de magnitude 7,4 também deixou 496 desaparecidos e 11.347 moradias destruídas

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Terremoto na Colômbia deixou um saldo de pelo menos 265 mortosTerremoto na Colômbia deixou um saldo de pelo menos 265 mortos - Foto: John Bonilla/AFP

O forte terremoto na Colômbia deixou um saldo de pelo menos 265 mortos e 3.494 feridos, informou nesta quarta-feira (12) o presidente Abelardo de La Espriella, no balanço mais recente quando se completou o terceiro dia dos trabalhos de resgate.

O sismo de magnitude 7,4 que atingiu o oeste do país também deixou 496 desaparecidos e 11.347 moradias destruídas, declarado o mandatário.

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