SAÚDE O ovo com a gema amarelo-escuro é mais nutritivo? Especialistas explicam Saiba o que pode influenciar na cor da gema do alimento rico em proteínas e vitaminas, como ômega 3 e vitamina E

O ovo tem 70 calorias, em média. É rico em proteínas e vitaminas, ajuda na formação dos músculos, protege os olhos e ainda favorece o funcionamento cerebral. Alguns tipos de ovos sofrem enriquecimento de ômega 3 e vitamina E por meio de rações fortificadas dadas às aves, que acabam botando ovos ricos nessas substâncias que fazem bem à saúde.

Mas e a questão de que a gema mais amarela ou com uma tonalidade mais escura é mais nutritiva? Isso é um mito. Na verdade, o que faz a parte amarela do alimento ter uma coloração mais forte é uma série de motivo, mas nada tem a ver com o valor nutricional.

O primeiro motivo tem a ver com a alimentação da galinha. O que deixa a gema mais vermelha ou alaranjada são os carotenoides, como a xantofila, encontrada no milho e na grama que as galinhas se alimentam. Elas têm propriedades antioxidantes e combatem os radicais livres.

— Podemos conseguir esses carotenoides de duas formas. A primeira delas é pela alimentação natural, ou seja, por meio de páprica, milhos e gramíneas que as galinhas comem. Ou de forma sintética, adicionando no meio da ração, o que não é tão bom quanto a forma natural — afirma Leandro Almeida, fundador da empresa Raiar Orgânicos.





Segundo Almeida, os ovos com rotulagem e certificado orgânico demonstram que nenhum produto ou aditivo sintético foi adicionado na produção daquele alimento.

A professora de avicultura na Faculdade de Medicina veterinária e zootecnia da Unesp em Botucatu, Ibiara Almeida Paz, ainda diz que as aves podem comer outros tipos de alimentos.

— Galinhas de piso podem ter se alimentado de um besourinho de chão, por exemplo, que não é digerido. Ou comer uma fruta como acerola, que faz com que a gema saia com a cor diferente, mais escura.

Almeida também lembra que além da alimentação, a saúde da galinha precisa estar boa para absorver os carotenoides.

— Uma galinha que estiver doente, mesmo comendo os carotenoides a gema não vai ficar escura. Ela fica clara. Galinha com um bem-estar tende a ser mais saudável. A que está sendo maltratada nunca chegará na coloração saudável.

Além da cor mais escura, este tipo de ovo é mais gostoso e saboroso de comer, revelam os especialistas. Entretanto, eles afirmam que as pessoas devem pesquisar saber a procedência e não se enganar somente pela cor, visto que elas podem ter aquela coloração à base de produtos artificiais.

