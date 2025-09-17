"O PCC como organização criminosa subiu um degrau", diz procurador sobre execução de Ruy Fontes
A força-tarefa criada para investigar o assassinato do ex-delegado-geral apura a participação de um líder do Primeiro Comando da Capital que deixou a cadeia há um mês
A Polícia Civil de São Paulo identificou dois suspeitos de participar da execução do ex-delegado-geral do Estado Ruy Ferraz Fontes, na segunda-feira, 15, na Praia Grande (SP), por meio de material genético recolhido no carro usado pelos criminosos.
A força-tarefa criada para investigar o assassinato de Fontes apura a participação de um líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) que deixou a cadeia há um mês.
Em entrevista à Rádio Eldorado nesta quarta-feira, 17, o procurador de justiça Márcio Christino, autor do livro Laços de Sangue: A História Secreta do PCC, falou sobre a necessidade de o Estado se reorganizar para detectar e combater facções criminosas.
"O PCC como organização criminosa subiu um degrau. Está demonstrando uma capacidade de organização quase militar", afirmou o procurador.