Qua, 17 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CRIME ORGANIZADO

"O PCC como organização criminosa subiu um degrau", diz procurador sobre execução de Ruy Fontes

A força-tarefa criada para investigar o assassinato do ex-delegado-geral apura a participação de um líder do Primeiro Comando da Capital que deixou a cadeia há um mês

Reportar Erro
Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de São PauloRuy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de São Paulo - Foto: Polícia Civil de SP

A Polícia Civil de São Paulo identificou dois suspeitos de participar da execução do ex-delegado-geral do Estado Ruy Ferraz Fontes, na segunda-feira, 15, na Praia Grande (SP), por meio de material genético recolhido no carro usado pelos criminosos.

A força-tarefa criada para investigar o assassinato de Fontes apura a participação de um líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) que deixou a cadeia há um mês.

Em entrevista à Rádio Eldorado nesta quarta-feira, 17, o procurador de justiça Márcio Christino, autor do livro Laços de Sangue: A História Secreta do PCC, falou sobre a necessidade de o Estado se reorganizar para detectar e combater facções criminosas.

Leia também

• Mãe de um dos suspeitos de matar o ex-delegado-geral Ruy Fontes é ouvida pela polícia

• Carros usados no assassinato de Ruy Ferraz Fontes eram roubados

• O que se sabe sobre o assassinato de Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de SP

"O PCC como organização criminosa subiu um degrau. Está demonstrando uma capacidade de organização quase militar", afirmou o procurador.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter