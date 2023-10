"O poder da mente consegue mudar hormônios, genes e biologia", afirma pesquisador

A- A+

Nada o segura. Ele viaja pelo mundo — já visitou mais de 33 países — ajudando pessoas a transformarem suas vidas através de uma fórmula prática que combina a análise de dados e a unificação do maior número de ramos da ciência. A neurociência, a epigenética e a física quântica são as suas fontes de inspiração para ensinar como curar o corpo e evoluir ao nível da consciência. Desde 2010, Joe Dispenza, doutor em quiropraxia, especializado em neurociências, tem trabalhado em colaboração com cientistas e universidades para realizar estudos sobre os efeitos da meditação no cérebro e no corpo.

A transformação pessoal é possível através do poder da mente?

Sim. Dedicamos os últimos dez anos a desmistificar o processo de transformação e mudança pessoal. A psicologia dizia que quando atingimos a meia-idade, ou 30 anos, o modelo de personalidade não muda mais. Mas novas ciências apontam para essa possibilidade. Nos interessa saber como é o processo de mudança de personalidade, que é composto pela forma como pensamos, agimos e sentimos. A maioria das pessoas na meia-idade tem as mesmas ideias, toma as mesmas decisões e faz as mesmas coisas. Eles criam as mesmas experiências e são governados pelos mesmos sentimentos e emoções. E a biologia deles permanece a mesma. Estávamos interessados em ver que, se alguém consegue desaprender a forma de pensar para modificar seu comportamento ou parar de se comportar de determinada maneira, é possível que sua biologia, seus neurocircuitos, sua neuroquímica, seus hormônios e sua expressão genética possam mudar. Nossos dados indicam que é possível. O bom é que o efeito colateral da transformação pessoal e da mudança na biologia de uma pessoa é que muitas vezes as doenças entram em remissão porque não é mais a mesma pessoa. E esse é o interesse da nossa pesquisa.

Você acha que é necessário chegar ao fundo do poço para iniciar a mudança?

Acho que essa é a condição humana há muito tempo. Quando chegamos ao ponto em que nada pode ser feito para que determinado sentimento desapareça, é quando a pessoa consegue se ver pelos olhos do outro. É quando você começa a prestar atenção no que tem pensado, percebendo como tem agido e como tem se sentido. Esse é o primeiro passo para mudar. Pode ser aprendido num estado de dor e sofrimento ou pode ser aprendido num estado de alegria e inspiração. Descobrimos um método científico que nos permite ensinar as pessoas a fazê-lo, e não é muito diferente da forma como aprendemos qualquer outra coisa, como um exercício ou uma dança.

Mas por que as pessoas resistem à mudança?

A resposta simples é porque quando você decide mudar, o mais difícil é não tomar a mesma decisão do dia anterior. Quando se decide parar de tomar as mesmas decisões, saímos do terreno conhecido. Quando a maioria chega ao momento de mudança e se afasta de seus hábitos, fica desconfortável: sente incerteza, não consegue prever o que acontecerá no próximo momento e se o corpo foi condicionado pela mente, quer voltar ao território familiar. Ao ensinar as pessoas a cruzar esse rio de mudança, ocorre uma morte neurológica, biológica, química, hormonal e genética do antigo eu. Mas se lhes ensinarmos as ferramentas, muitas vezes serão capazes de atravessar esse rio e confiar no desconhecido em vez de resistir.

Como explorar o potencial ilimitado do ser humano?

Acredito que somos maiores do que acreditamos, mais poderosos e mais ilimitados do que podemos sonhar. Se pudermos ajudar as pessoas a construir modelos de compreensão através da ciência e elas entenderem exatamente o que estão prestes a fazer e por que, é mais fácil porque podem dar sentido à tarefa. Quando as pessoas começam a mudar a forma como pensam e começam a agir e a sentir de forma diferente, o efeito secundário pode ser se recuperar de doenças. Eu sei que parece loucura, mas quando as pessoas realmente mudam a sua personalidade, é fácil a sua biologia começar a mudar.

Às vezes não podemos mudar as circunstâncias externas, mas como podemos garantir que elas não interfiram na nossa ordem interna?

A definição de mudança, ou o modelo que utilizamos, é que devemos ser superiores ao nosso ambiente e às suas condições. Ensinar as pessoas a regular os seus estados emocionais para que a resposta a uma determinada situação não enfraqueça o seu corpo significa dar-lhes as ferramentas para se autorregularem e é assim que elas começam a mudar. Quando literalmente se tornam uma pessoa diferente para o mundo. Isso significa que não é mais vítima de seu ambiente e sua vida começa a sofrer mutações.

Como a meditação afeta o cérebro e o corpo?

Dedicamos muito tempo estudando esse tema: temos mais de 18 mil exames cerebrais. Medimos cérebros quando as pessoas mergulham em um retiro de sete dias. Os efeitos da meditação, pelo menos no nosso estudo, são um cérebro com mais ordem, mais coerência, mais sincronização e isso é muito bom, principalmente quando tentamos prestar atenção na nossa vida. Vimos que as pessoas conseguem fazer com que seus cérebros funcionem muito melhor em sete dias. Elas podem fazer com que seus corações funcionem melhor se lhes dermos as ferramentas certas. Por exemplo, se nos sentimos frustrados, impacientes ou ressentidos, nosso coração bate fora de ordem. Pelo contrário, quando começamos a nos sentir mais centrados, com emoções elevadas, os corações começam a funcionar de forma mais ordenada e coerente. Ensinamos as pessoas a criar essa coerência entre cérebro e coração e começamos a regular o sistema nervoso autônomo para alcançar o equilíbrio e a homeostase. Estresse significa que o coração e o cérebro não estão em equilíbrio. O efeito colateral da meditação é que o sistema nervoso autônomo tende a se regular e assim o corpo fica mais saudável. Nós vimos que as pessoas fortalecem o sistema imunológico em 50% quando trocam essas emoções limitadas por emoções elevadas, em apenas quatro dias. Vimos ainda que as pessoas podem mudar sua microbiologia em sete dias. Nossos dados mostram de muitas maneiras que nosso sistema nervoso autônomo tende a ser um ótimo remédio para reduzir a dor.

Qual é o seu segredo para viver em harmonia?

Coloquei meu trabalho em prática. Faço minhas próprias meditações internas e gosto de experimentar e ver se ocorrem resultados em minha vida.

Veja também

COP28 Em um mês da COP28, cumprir a meta de limitar o aquecimento a +1,5 °C gera prejuízo