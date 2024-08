A- A+

Estados Unidos O poder do streaming: influenciadores dominam convenção democrata nos EUA Dentro do United Center os influenciadores contam com várias salas

Bebida e comida grátis, festas em iates, acesso pleno e um lugar de destaque: o tratamento privilegiado que a Convenção Democrata deu aos influenciadores em Chicago contrastou com o da imprensa tradicional, como parte da estratégia da campanha presidencial de Kamala Harris para alcançar mais eleitores.

Dentro do United Center, sede da Convenção onde Kamala será oficializada como candidata do Partido Democrata para as eleições de 5 de novembro, os influenciadores contam com várias salas exclusivas, onde há refrigerantes, vinhos, cachorros-quentes e sanduíches de costela gratuitos.

"Esta é uma das salas mais poderosas", disse à AFP Benjamin Zamora, um jornalista que deixou os meios de comunicação para se dedicar às suas redes sociais, onde acumula 6,3 milhões de seguidores. "Muitos desses criadores de conteúdo têm audiências maiores do que CNN, The New York Times, Univisión, Telemundo, etc.", comenta.

Para Zamora, a diferença de tratamento é lógica: "A Convenção Nacional Democrata vê os criadores de conteúdo como aliados, enquanto a imprensa não é."

O credenciamento de mais de 200 influenciadores foi uma novidade nesta convenção, parte de uma estratégia para ampliar a base eleitoral de Kamala, que enfrenta uma disputa muito acirrada pela Casa Branca contra o republicano Donald Trump.

O acesso dado aos influenciadores contrasta com o fato de que Kamala não deu entrevistas ou coletivas de imprensa desde que Biden a indicou para ser a candidata democrata.

"Trazer os criadores de conteúdo para a nossa convenção multiplicará o nosso alcance", disse Cayana Mackey-Nance, diretora de estratégia digital para o evento, em um comunicado no início do mês.

Dedicação total

Nos corredores do United Center, uma tela gigante mostra um carrossel de publicações em redes sociais.

Pelo menos cinco influenciadores entraram na lista seletiva de oradores da convenção, incluindo o uruguaio Carlos Eduardo Espina, que subiu ao púlpito na quarta-feira.

"É realmente incrível que nos tenham dado essa oportunidade", disse ele à AFP. "Vemos Bill Clinton, Joe Biden, e pensamos 'uau, não merecemos estar no mesmo espaço que eles', mas sim, merecemos. Temos muito a oferecer", comentou o jovem de 25 anos, que tem mais de 11 milhões de seguidores em suas redes.

Na arena, os influenciadores, com câmeras, luzes e microfones em mãos, circulam com mais liberdade do que muitas equipes de imprensa, e contam com uma área reservada no tapete azul para entrevistas.

Já a imprensa tradicional fica fora do estádio, sem mais luxos do que água, um potente ar-condicionado e Wi-Fi.

O trabalho também é diferente, explica Knowa, de 12 anos, que desarmou com argumentos ativistas republicanos como Charlie Kirk e Mike Lindell, empresário e negacionista eleitoral, em um vídeo que se tornou viral.

"Então sua fonte é 'confia em mim, irmão'?", disse Knowa a Lindell, que se inclinava à altura do garoto para vociferar teorias negacionistas sobre a eleição de 2020, cuja derrota ainda é contestada por Trump.

Knowa fala com uma autoconfiança que muitos não alcançam em toda a vida, e com um carisma que encanta.

Sua principal rede social é o X (47,3 mil seguidores), que ele prefere ao TikTok devido à possibilidade de que a plataforma de vídeos seja retirada do ar nos Estados Unidos.

Knowa, cuja equipe "não é grande, apenas três pessoas", tem uma meta alta em sua curta carreira.

Para Knowa, a convenção democrata, onde ele se sentou ao lado do senador Bernie Sanders e da ex-deputada Stacey Abrams, não é o maior evento de sua carreira.

"Eu diria que foi a Casa Branca", afirmou Knowa, que se reuniu cinco vezes com a vice-presidente Kamala Harris, por quem faz campanha abertamente.

A dedicação é total, diz o jovem, que estuda em casa e não tem passatempos: "É isso. A primeira coisa que faço quando acordo é pesquisar Kamala Harris no Google."

'Hospitaleiros'

Mas nem todos os influenciadores na convenção estão focados em política.

Beleza, entretenimento, estilo de vida: aqueles que abordam outras áreas estão adaptando suas marcas para incorporar o conteúdo da convenção.

Blair Imani Ali, com 642 mil seguidores no Instagram, promove em seu canal, o "Smarter in Seconds" (Mais inteligente em segundos), vídeos de um minuto e meio sobre uma variedade de temas.

Na convenção, ela entrevistou a popular governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, com quem trocou livros e conversou sobre a eleição.

"Nos deram acesso, foram tão hospitaleiros", disse a jovem formada em comunicação. "Sei que estão acomodando alguns criadores de conteúdo com hospedagem em hotéis, porque muitos de nós somos criadores independentes. [...] Então acho que foram além do esperado", comentou.

No último vídeo postado nas redes, gravado na convenção, Imani aborda "a complicada relação entre os meios tradicionais e os novos meios de comunicação".

Veja também

ESTADOS UNIDOS Kamala Harris aceitará nomeação democrata com discurso de unidade