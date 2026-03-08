A- A+

IRÃ O povo iraniano deve escolher seu líder, não Trump, diz chanceler Araghchi também afirmou que o presidente republicano "deveria pedir desculpas ao povo da região e ao povo iraniano pelos assassinatos e pela destruição que provocaram"

O povo iraniano, e não Donald Trump, deve escolher seu novo líder, afirmou neste domingo (8) o ministro das Relações Exteriores do Irã, que exigiu um pedido de desculpas do presidente americano por iniciar a guerra no Oriente Médio.

"Não permitimos que ninguém interfira em nossos assuntos internos. É responsabilidade do povo iraniano escolher seu novo líder", declarou Abbas Araghchi no programa "Meet the Press", do canal NBC, depois que Trump afirmou na quinta-feira que deveria participar da escolha do próximo líder supremo do Irã.

Araghchi também afirmou que o presidente republicano "deveria pedir desculpas ao povo da região e ao povo iraniano pelos assassinatos e pela destruição que provocaram".

Trump defendeu seu direito de participar do processo de escolha do próximo líder supremo do Irã, após o assassinato de Ali Khamenei no primeiro dia da ofensiva de Israel e dos Estados Unidos, em 28 de fevereiro.

Também rejeitou a possibilidade de que o filho de Khamenei, Mojtaba Khamenei, substitua o pai.

Araghchi não se pronunciou sobre quem seria o sucessor do líder supremo.

A imprensa estatal iraniana informou neste domingo que o órgão clerical responsável pela votação já havia concluído o processo e que o nome do escolhido deve ser anunciado em breve.

Alguns clérigos sugeriram que Mojtaba seria o eleito.

"Temos que esperar que a Assembleia de Especialistas se reúna e vote no novo líder supremo, e em quem quer que seja eleito por eles", declarou Araghchi à NBC.

Na entrevista, Araghchi disse que os mísseis iranianos não podem alcançar o território dos Estados Unidos e defendeu os ataques de Teerã contra seus vizinhos do Golfo.

"Foram os americanos que iniciaram esta guerra contra nós, atacando, e estamos nos defendendo. É óbvio que nossos mísseis não podem atingir o território americano", disse.

"O que podemos fazer, sim, é atacar as bases e instalações americanas ao nosso redor, que infelizmente estão no território de nossos países vizinhos", acrescentou.

Trump afirmou que os mísseis iranianos poderiam atingir "em breve" o território dos Estados Unidos. Uma avaliação de inteligência americana de 2025 indicou, no entanto, que Teerã não possuía mísseis balísticos intercontinentais e que poderia demorar até 2035 para desenvolver 60 armas do tipo.

