Saúde O que a cera de ouvido pode revelar sobre sua saúde? Ela pode ter uma cor meio alaranjada, mas conforme acumula sujeira e bactérias pode ficar mais escura

Cera de ouvido é inegavelmente uma das secreções mais nojentas do corpo, entretanto, elas são benéficas para o nosso organismo. Por exemplo, são elas que protegem nossos ouvidos de coisas como sujeira, bactérias e água, e dependendo de seu aspecto, cheiro e cor, podem dizer muito sobre a nossa saúde.

Cor

Em geral, a cera de ouvido tem uma cor meio alaranjada — embora, tecnicamente, comece com um amarelo-claro e escureça com o tempo, à medida que acumula sujeira e bactérias. Segundo especialistas, qualquer tom entre esse e o marrom-âmbar é aceitável, porém você deve se preocupar se tiver cores mais escuras.

“Você deve ligar para um profissional de saúde se tiver cera de ouvido verde. Essa cor pode significar que você tem uma infecção de ouvido. A cera preta é frequentemente vista em pessoas com obstrução por cera (quando a cera se acumula e endurece no canal auditivo, bloqueando a passagem de som).

Marrom com listras vermelhas pode indicar uma lesão dentro do canal auditivo”, explica a Cleveland Clinic.

Segundo eles, se você também ainda estiver com “secreção líquida, pode significar que seu tímpano está rompido".

Cheiro

O cheiro da cera também pode mostrar muitas coisas. Por exemplo, o caso da doença da urina em xarope de bordo, também conhecida como leucinose, que ocorre quando o corpo não consegue processar corretamente os aminoácidos de cadeia ramificada (leucina, isoleucina e valina), levando a um acúmulo tóxico desses compostos no corpo. Se não for tratado, é fatal em poucos meses e uma das maneiras mais fáceis de diagnosticá-lo é inalando cera de ouvido.

"A cera de ouvido literalmente cheira a xarope de bordo", disse Rabi Ann Musah, química ambiental da Universidade Estadual da Louisiana, à BBC Future em abril. "Então, 12 horas após o nascimento do bebê, quando você sente esse cheiro distinto e agradável, isso indica que ele tem esse erro inato do metabolismo”, diz.

Se a cera de ouvido for almiscarada em vez de doce, há outro culpado em potencial: a doença de Parkinson. No início da década de 2010, uma ex-enfermeira do Reino Unido chamada Joy Milne surpreendeu todos os especialistas ao provar que conseguia sentir o cheiro da doença, e em pouco tempo, pesquisadores estavam desenvolvendo testes diagnósticos baseados em sua capacidade.

Pesquisadores da Universidade de Zhejiang desenvolveram um sistema de triagem que analisa o odor da cera de ouvido: o teste de olfato de alta tecnologia "categorizou, com 94% de precisão, amostras de cera de ouvido de pessoas com e sem [doença de Parkinson]", anunciou a equipe em junho deste ano.

O que torna a cera de ouvido tão útil?

Evidentemente, a cera de ouvido contém as respostas para muitas perguntas de diagnóstico. A secreção do nosso ouvido é tão útil para fins de diagnóstico que, em um estudo de 2019, pesquisadores conseguiram dizer com perfeita precisão quais das mais de 100 amostras de cera de ouvido eram de pacientes com câncer e quais eram de voluntários saudáveis.

Curiosamente, não foi possível distinguir exatamente qual câncer estava presente, mas os cientistas sabiam que algo estava errado. Essa é mais uma pista que aponta para o papel da cera de ouvido como marcador metabólico, de acordo com Nelson Roberto Antoniosi Filho, professor de química da Universidade Federal de Goiás e um dos membros da equipe que fez a descoberta.

"Embora o câncer seja composto por centenas de doenças, do ponto de vista metabólico, o câncer é um processo bioquímico único", disse ele à BBC Future. E ser capaz de detectá-lo na cera de ouvido pode ser uma ferramenta incrível para o tratamento.

"Considerando que a medicina indica que a maioria dos cânceres diagnosticados em estágio 1 tem uma taxa de cura de até 90%, é concebível que o sucesso do tratamento seja muito maior com o diagnóstico em estágios pré-cancerígenos", disse Antoniosi Filho.

