O que abre na Sexta-Feira Santa e Tiradentes? Veja o funcionamento do INSS, bancos e Correios

A- A+

A Sexta-Feira Santa, celebrada este ano em 18 de abril, é feriado nacional. A data antecede a Páscoa, que é celebrada no domingo, 20. Na próxima segunda-feira, 21, também é feriado, em homenagem a Tiradentes.

Os dois feriados alteram o horário de funcionamento de diversos estabelecimentos.

Veja abaixo o que muda nas agências bancárias, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e dos Correios.

Bancos

Nos dois dias de feriado (18 e 21) não haverá expediente bancário, conforme calendário da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban). Com isso, o mês de abril trará um número reduzido de dias com expediente bancário, totalizando 20.

Segundo a Febraban, as contas de consumo (água, energia, telefone e outras) que vencerem durante esses feriados poderão ser pagas no dia útil subsequente, sem encargos.

No caso hipotético de alguma conta vencer na próxima sexta-feira, dia 18, por exemplo, ela poderá ser paga na terça-feira posterior, dia 22, já que o sábado e domingo não contam como expediente bancário.

A Febraban alerta sobre a importância de verificar os tributos de diferentes esferas governamentais (municipal, estadual e federal).

Usualmente, as datas de vencimento desses tributos já são definidas considerando os feriados, e o pagamento fora do prazo pode causar problemas.

A recomendação é a de antecipar o pagamento de tributos. No caso de boletos com código de barras, a dica é utilizar os canais digitais e telefônicos dos bancos para agendar o pagamento na data indicada, mesmo que caia em algum dos dias do feriadão.

Correios

As agências dos Correios ficarão fechadas na sexta-feira e na segunda-feira. No sábado, as agências que já funcionam neste dia estarão abertas. No domingo, todas as agências estarão fechadas, como de costume.

INSS

As agências do INSS estarão fechadas na sexta e na segunda-feira Nesses dias, também não haverá o atendimento humano da Central Telefônica 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas. No sábado, no entanto, a Central estará funcionando normalmente.

O INSS informa que o atendimento eletrônico é realizado 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

O aplicativo Meu INSS, por meio do qual é possível solicitar e consultar benefícios, pode ser utilizado a qualquer momento.



Veja também