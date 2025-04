A- A+

SAÚDE O que acontece com o corpo após um discurso de 25 horas, como o do senador americano Cory Booker Especialistas apontam riscos de problemas renais, falta de coordenação dos músculos e das ideias, mas alguns fatores podem ajudar a cumprir essa maratona argumentativa

Por 25 horas ininterruptas, o democrata Cory Booker ficou em pé no plenário do Senado proferindo o mais longo discurso da história da Casa, sem pausas para comer, ir ao banheiro ou sentar.

— Foi um feito físico incrível, absolutamente — afirmou Santina Wheat, uma médica de família do Hospital Delnor, no estado americano de Illinois.

Mas também foi um feito que desafiou os conselhos médicos que a doutora Wheat dá a seus pacientes, incluindo sobre hidratação, repouso e, claro, usar o banheiro quando necessário.





Booker, que começou a falar na noite de segunda-feira para condenar o governo do presidente Donald Trump, e que continuou a discursar até a noite de terça-feira, disse a repórteres que parou de beber água na noite de domingo, para que não precisasse ir ao banheiro. Ainda revelou ter feito jejum nos dias que antecederam a fala.

— Os aspectos cognitivos e físicos de seu corpo com certeza foram testados à exaustão — disse Joseph Herrera, chefe do departamento de reabilitação e performance humana do Sistema de Saúde Monte Sinai. — É mentalmente exaustivo seguir dessa forma.

A doutora Wheat acordou com uma série de mensagens de seus colegas médicos especulando se o senador democrata estava usando uma fralda geriátrica (Booker não quis comentar, mas seu diretor de comunicações disse à rede pública NPR que o senador não usava um catéter ou uma fralda.

Ficar tanto tempo sem usar o banheiro pode elevar o risco de desenvolver pedras nos rins ou infecções do trato urinário, afirmou. Booker, de 55 anos, disse que a desidratação causou cãimbras, algo que médicos afirmam acontecer quando os músculos não têm um momento de descanso, e quando as pessoas não ingerem líquidos em quantidade adequada.

A desidratação também pode fazer com que as pessoas se sintam mais cansadas, causar a sensação de boca seca e também tornar a tarefa de ficar em pé cada vez mais difícil, afirmou o doutor Herrera.

Ficar sem nutrientes deixa as pessoas zonzas, especialmente quando sob estresse. Herrera sugere às pessoas que passam por desafios físicos extremos, como corridas longas, que comam até três horas antes do exercício, para que seus corpos possam digerir a comida e se nutrir para a tarefa que está por vir.

E ficar de pé por tanto tempo cobra um preço caro.

— Seu corpo está lutando contra a gravidade — afirma Herrera.

Colocar tanta pressão sobre o pescoço, joelhos, costas e quadris levará a dores cada vez mais agudas, uma vez que os músculos estão tentando manter o corpo reto.

A doutora Wheat aponta ainda que após algumas horas sem se sentar faz com que o sangue se acumule nos membros inferiores, impedindo que chegue tão facilmente ao coração. Ela recomenda a alguns pacientes, especialmente os que têm diagnósticos mais complexos, que se sentem de forma regular para evitar problemas.

Booker se preparou para falar pelo tempo que o corpo lhe permitisse. Houve pausas pontuais na fala, quando seus colegas democratas lhe faziam perguntas, mas na maior parte do tempo era apenas o senador, sozinho, criticando os primeiros meses do governo Trump.

Discursar por tantas horas exige ainda muita energia cognitiva, afirmou Indira Gurubhagavatula, especialista em medicina do sono na Universidade da Pensilvânia.

E é particularmente difícil concatenar pensamentos diante da falta de sono: pessoas que trabalham de madrugada podem ter problemas de atenção, diz a doutora Gurubhagavatula. Mesmo uma noite mal dormida, ou em claro, pode afetar a memória de curto prazo, dificultando a concentração necessária para se soar articulado.

Uma noite sem sono também é ruim. Pode causar dores de cabeça, confusão mental e enjoo. Para alguns, é difícil manter a coordenação dos músculos sem algumas horas de sono, fazendo com que estejam mais propensos a quedas e outros acidentes.

Booker, por sua vez, não pareceu cansado. Por vezes se debruçava sobre o púlpito durante a fala. Mas mesmo nos últimos minutos de sua fala, proferiu as palavras de maneira alta e clara, com gestos manuais para enfatizar alguns pontos.

Pesquisas mostram que a motivação pode ajudar as pessoas a superar a exaustão. Isso pode explicar por que Booker se manteve em pé por tanto tempo, afirmoi Jennifer Heisz, professora na Universidade McMaster.

— Quando se trata de algo importante e com um propósito, pode potencialmente suplantar o sentimento de fadiga — opinou.

Essa dedicação pareceu evidente ao final do discurso, na terça-feira. Sua voz estava levemente alterada quando se apoiou no púlpito e sorriu antes de proferir a frase final:

— Eu cedo a palavra.

