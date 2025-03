A- A+

glúten O que acontece com o corpo quando você para de consumir glúten? Isso é o que dizem os cientistas Esta é uma proteína encontrada nas sementes de vários cereais, como o trigo

Há alguns anos, as pessoas começaram a mudar seus hábitos alimentares, seja porque alguns alimentos ou ingredientes lhes fazem mal ou porque simplesmente querem evitá-los em sua dieta.

Uma das principais tendências no mercado e nos restaurantes é a comercialização de produtos sem glúten, devido a afirmações populares que sustentam que a redução de seu consumo pode melhorar a saúde e até mesmo ajudar a perder peso.

O que é glúten?

Segundo a Federação de Associações de Celíacos da Espanha, o glúten é uma proteína encontrada na semente de cereais como o trigo, a cevada, o centeio e também em algumas variedades de aveia.

Essa proteína, de forma simples, é a responsável pela elasticidade da massa de farinha e confere não apenas consistência, mas também maciez aos pães e outros alimentos assados.

Diferente do que se acredita, o glúten realmente não representa um risco para a saúde da maioria das pessoas. No entanto, pessoas com doença celíaca, por exemplo, que não podem tolerar o glúten, devem eliminá-lo para evitar reações prejudiciais.

Outras pessoas podem ter sensibilidade ao glúten, mesmo não sendo celíacas, ou serem alérgicas, o que faz com que essa proteína cause desconfortos digestivos.

Em uma entrevista à revista National Geographic, Janelle Smith, nutricionista diplomada da Divisão de Doenças Digestivas Vatche e Tamar Manoukian da UCLA, dos Estados Unidos, que também é celíaca, explica que o glúten ganhou má reputação ao longo dos anos devido ao marketing alimentar. As marcas, ao lançarem produtos sem essa proteína, fizeram parecer que sua ausência era benéfica para a saúde.

De fato, um estudo de 2019 citado pelo veículo encontrou poucas evidências de que dietas sem glúten reduzam a inflamação associada a condições como a artrite reumatoide.

Há outros mitos populares, como a crença de que uma dieta sem glúten emagrece ou que eliminá-lo da alimentação melhora a saúde. No entanto, se você acredita que essa proteína está causando efeitos adversos, o melhor é consultar um médico para saber se deve eliminá-la completamente de sua dieta.

