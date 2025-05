O que acontece com o corpo se você comer uma maçã verde por dia?

A- A+

A maçã verde não é somente versátil e fácil de incorporar à dieta diária, como também é uma aliada para diversas funções do organismo, especialmente quando consumida com regularidade. Entre suas propriedades mais destacadas estão seu impacto na saúde digestiva, sua contribuição nutricional e seu papel na prevenção de doenças.

Comer uma maçã verde por dia pode favorecer o funcionamento do sistema digestivo. De acordo com informações do portal Elegí Fruta, essa fruta contribui para a absorção de nutrientes e melhora os movimentos intestinais, o que pode facilitar a digestão. Essa propriedade está relacionada à presença de fibras e pectina, dois compostos que também ajudam a manter a sensação de saciedade por mais tempo.

Além disso, a pectina presente na maçã verde atua como um regulador natural do trânsito intestinal, sendo útil para quem busca manter uma digestão mais eficiente. Seu consumo pode ser combinado com outras frutas que também beneficiam o intestino, reforçando a importância de incluir variedade na dieta.

A maçã verde contém flavonoides, um tipo de antioxidante que ajuda a combater o estresse oxidativo. Também é fonte de vitamina C, um nutriente essencial para o sistema imunológico, e oferece pequenas quantidades de vitaminas A e do complexo B.

Essas vitaminas, junto com os antioxidantes, desempenham um papel importante na saúde da pele e na regeneração celular. Em termos de valor energético, uma maçã verde fornece cerca de 80 calorias e uma quantidade significativa de fibras, o que a torna um alimento adequado para quem busca controlar o peso corporal.

Entre outros benefícios, destaca-se que a maçã verde ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, o que a torna uma opção favorável para pessoas com diabetes. Também pode auxiliar no controle da pressão arterial e do colesterol, o que repercute positivamente na saúde cardiovascular.

Seu consumo diário, especialmente com a casca, permite aproveitar ao máximo as fibras e os nutrientes que ela contém. Essa recomendação é válida para a prevenção de doenças metabólicas e para a promoção do bem-estar geral.

Especialistas sugerem que comer uma maçã verde em jejum pode ser uma maneira conveniente de começar o dia. Ao fazer isso, fornecem-se nutrientes essenciais e energia desde as primeiras horas da manhã. Além disso, sua textura crocante exerce uma ação mecânica sobre os dentes, funcionando como uma espécie de limpador natural que pode favorecer a saúde bucal.

Outro aspecto a destacar é seu efeito sobre a concentração e a memória. Algumas pesquisas relacionam o consumo dessa fruta a melhorias no desempenho cognitivo, razão pela qual ela pode ser considerada parte de uma alimentação voltada ao cuidado mental.

Segundo especialistas da Bupa Saúde, a maçã verde pode ser consumida a qualquer hora do dia, independentemente da variedade. Pode ser ingerida fresca, cozida, assada ou como parte de pratos doces ou salgados. Não existe uma única forma correta de consumi-la; o importante é integrá-la constantemente aos hábitos alimentares.

Em resumo, comer uma maçã verde por dia não é somente uma ação corriqueira, mas pode trazer benefícios que vão desde a melhora da digestão e manutenção da saciedade até o apoio à saúde do coração e da pele, prevenção de doenças crônicas e estímulo ao desempenho mental.

*Vale destacar que, antes de incorporar qualquer novo alimento na sua dieta, é recomendável que consulte um profissional especialista.

