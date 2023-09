A- A+

SAÚDE O que acontece com seu corpo depois que você para de fumar vape? Veja comparação com o cigarro comum Com o aumento do uso de cigarros eletrônicos por jovens, médicos apostam em conscientizar sobre os benefícios de deixar o hábito

Os malefícios de fumar já são bem conhecidos. No entanto, embora o número de pessoas que fumam o cigarro comum está em queda há vários anos, o uso de cigarro eletrônico — conhecido como vape — vem crescendo entre os mais jovens.



Médicos de vários países alertam para os efeitos colaterais deste novo modelo de tabagismo, que vai desde irritação leve na garganta e na boca até doenças pulmonares e cardíacas potencialmente fatais.

Apesar disso, os alertas parecem não surtir efeito. Assim, médicos do Reino Unido passaram a focar em informar as mudanças positivas que ocorrem no corpo quando alguém deixa de fumar cigarro eletrônico.

Em entrevista ao portal de notícias britânico Daily Mail, a médica Semiya Aziz, clínico geral que atua no norte de Londres, explica que os riscos de doenças cardíacas e hipertensão podem retornar aos níveis anteriores à vaporização logo após alguns meses sem usar os cigarros eletrônicos.

Segundo a especialista, poucas semanas após abandonar os cigarros eletrônicos, os pulmões podem regenerar o tecido danificado, diminuindo o risco de doenças que causam dificuldades respiratórias. No entanto, a recuperação depedende do quanto o corpo foi exposto às toxinas liberadas pelo vape.

"Se os danos nos pulmões forem extensos, isto pode não ser possível e pode haver danos permanentes resultando em efeitos crônicos a longo prazo", esclareceu a médica.



A interrupção do uso de cigarros eletrônicos também melhora a saúde do coração à medida que os vasos sanguíneos voltam ao ritmo e ao tamanho normais, fazendo com que o risco de sofrer um ataque cardíaco volte aos níveis anteriores da vaporização.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) parar de fumar cigarros comuns também traz benefícios quase que imediatos para a saúde:

20 minutos sem fumar: sua frequência cardíaca e pressão arterial caem

12 horas sem fumar: o nível de monóxido de carbono no sangue cai ao normal

De 2 a 12 semanas sem fumar: sua circulação melhora e sua função pulmonar aumenta

De 1 a 9 meses sem fumar: a tosse e a falta de ar diminuem

1 ano sem fumar: seu risco de doença cardíaca coronária é cerca de metade do de um fumante

5 anos sem fumar: seu risco de derrame é reduzido ao de um não fumante 5 a 15 anos após parar de fumar

10 anos sem fumar: o risco de câncer de pulmão cai para cerca da metade de um fumante e o risco de câncer de boca, garganta, esôfago, bexiga, colo do útero e pâncreas diminui

15 anos sem fumar: o risco de doença cardíaca coronária é o de um não fumante

