BEBIDA O que acontece com seu corpo quando você deixa de beber álcool: mudanças começam logo Linha do tempo mostra as principais diferenças ao evitar bebidas alcoólicas

O álcool tem muitos efeitos negativos na nossa saúde, alguns dos quais podem surpreendê-lo. Estes incluem impactos de curto prazo, como acordar com dor de cabeça ou ansiedade, e efeitos de longo prazo, como câncer.

Se você estiver pensando em parar de beber por um tempo, você encontrará muitas vitórias rápidas e benefícios de longo prazo para sua saúde. Quanto tempo você terá que esperar para sentir os benefícios?

Criamos uma linha do tempo – baseada em pesquisas científicas – que mostra o que você pode sentir nos primeiros dias, semanas, meses e anos após fazer uma pausa no álcool.

Alguns benefícios começam imediatamente, então cada dia sem álcool é uma vitória para sua saúde.

Depois de um dia

O álcool leva cerca de 24 horas para sair completamente do seu corpo, então você pode começar a notar melhorias depois de apenas um dia.

O álcool faz com que você precise urinar com mais frequência, causando desidratação. Mas seu corpo consegue absorver um copo d'água quase imediatamente, então, uma vez que o álcool sai do seu organismo, a desidratação alcoólica é reduzida, melhorando a digestão, a função cerebral e os níveis de energia.



Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O álcool também reduz a capacidade do fígado de regular o açúcar no sangue. Assim que o álcool sai do organismo, o açúcar no sangue começa a se normalizar.

Se você bebe diariamente, pode se sentir um pouco pior no início, enquanto seu corpo se adapta à ausência constante de álcool no organismo. Inicialmente, você pode notar sono interrompido, alterações de humor, suor ou tremores. A maioria dos sintomas geralmente desaparece em cerca de uma semana sem álcool.

Depois de uma semana

Embora o álcool possa causar sonolência no início, ele interrompe seu ciclo de sono. Ao final de uma semana sem álcool, você pode notar que está com mais energia pela manhã, graças à melhor qualidade do sono.

Como filtro do corpo, o fígado faz grande parte do trabalho pesado de processamento do álcool e pode ser facilmente danificado mesmo com consumo moderado de álcool. O fígado é importante para limpar o sangue, processar nutrientes e produzir bile, que ajuda na digestão.

Mas também pode se regenerar rapidamente. Se você tiver apenas danos leves no fígado, sete dias podem ser suficientes para reduzir a gordura hepática e curar cicatrizes leves e danos aos tecidos.

Mesmo pequenas quantidades de álcool podem prejudicar o funcionamento do cérebro. Portanto, parar de beber pode ajudar a melhorar a saúde cerebral em poucos dias para bebedores leves a moderados e em um mês, mesmo para bebedores muito dependentes.

Depois de um mês

O álcool pode dificultar o controle do humor e agravar os sintomas de ansiedade e depressão. Após algumas semanas, a maioria das pessoas começa a se sentir melhor. Mesmo bebedores muito pesados relatam melhora do humor após um a dois meses.

À medida que seu sono e humor melhoram, você também pode notar mais energia e maior bem-estar. Após um mês de abstinência, bebedores regulares também relatam se sentir mais confiantes em fazer mudanças na forma como bebem.

Você pode perder peso e gordura corporal. O álcool contém muitos quilojules e pode ativar os sistemas de recompensa da fome, fazendo com que comamos em excesso ou optemos por alimentos menos saudáveis ao beber.



Foto: Freepik

Até a sua pele vai agradecer. O álcool pode fazer você parecer mais velho por meio de desidratação e inflamação, que podem ser revertidas quando você para de beber. O álcool irrita o intestino e interrompe o funcionamento normal do estômago, causando inchaço, indigestão, azia e diarreia. Esses sintomas geralmente desaparecem em quatro semanas.

Após um mês de abstinência, a resistência à insulina – que pode levar a altos níveis de açúcar no sangue – diminui significativamente em 25%. A pressão arterial também diminui (em 6%) e os fatores de crescimento relacionados ao câncer diminuem, diminuindo o risco de câncer.

Depois de seis meses

O fígado começa a se recuperar em poucas semanas. Para bebedores moderados, os danos ao fígado podem ser totalmente revertidos em seis meses. Nesse ponto, até mesmo os grandes bebedores podem perceber que estão melhores no combate a infecções e se sentem mais saudáveis no geral.

Após um ano ou mais

O álcool contribui ou causa um grande número de doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas, derrame, diabetes tipo 2 e sete tipos diferentes de câncer, além de problemas de saúde mental. Todos esses riscos podem ser reduzidos abandonando ou reduzindo o consumo de álcool.

O álcool aumenta a pressão arterial . A pressão alta (hipertensão) é o principal fator de risco de morte no mundo. Um pequeno aumento de 2 mmHg na pressão arterial acima da faixa normal (120 mmHg) aumenta a mortalidade por acidente vascular cerebral em 10% e por doença arterial coronariana em 7%.

Reduzir o consumo de álcool para menos de duas doses por dia pode reduzir significativamente a pressão arterial , diminuindo o risco de derrame e doenças cardíacas. A redução da pressão arterial também reduz o risco de doenças renais, problemas oculares e até disfunção erétil.

Com a abstinência sustentada, o risco de desenvolver qualquer tipo de câncer diminui. Um estudo analisou o risco de câncer em mais de 4 milhões de adultos ao longo de três a sete anos e constatou que o risco de câncer relacionado ao álcool caiu 4%, mesmo para bebedores leves que pararam de beber. Reduzir o consumo de álcool de pesado para moderado reduziu o risco de câncer relacionado ao álcool em 9%.

Fazendo uma mudança

Qualquer redução no consumo de bebidas alcoólicas trará benefícios perceptíveis e imediatos para o seu cérebro e para a sua saúde em geral. Quanto menos você beber e quanto mais tempo ficar sem beber, mais saudável você será.

Quer você pretenda reduzir o consumo ou parar completamente, há algumas coisas simples que você pode fazer para ajudar a manter o ritmo:

defina metas claras e os passos menores que você precisa dar para chegar lá;

preste atenção aos benefícios que você percebe ao parar de fumar;

monitore seu progresso com um rastreador de bebidas; e

obtenha apoio de outras pessoas.

Se você ainda está em dúvida se deve ou não fazer mudanças, pode verificar seus riscos relacionados ao consumo de álcool aqui. Se você tentou reduzir o consumo e encontrou dificuldades, pode precisar de ajuda profissional.

*Nicole Lee é professora adjunta no Instituto Nacional de Pesquisa de Drogas (com sede em Melbourne), Universidade Curtin. Katinka van de Ven é especialista em álcool e outras drogas, UNSW Sydney.

*Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

