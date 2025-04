A- A+

VATICANO O que acontece no dia seguinte à morte do Papa? Veja próximos passos Enterro do chefe da Igreja Católica deve ocorrer entre quatro e seis dias após a sua morte; isso ocorre em paralelo às tratativas do conclave, que é a eleição do sucessor

Um dos mais populares papas da história da Igreja Católica, Francisco morreu nesta segunda-feira, aos 88 anos, apenas um dia depois de o Pontífice fazer sua última aparição pública, na qual acenou para os fiéis e, com voz fraca, desejou-lhes "Boa Páscoa" durante a celebração da data na Basílica de São Pedro.

No mesmo dia, a morte do Papa é verificada e oficializada pelo Camerlengo, o administrador de propriedades da Santa Sé — hoje, o cardeal irlandês Kevin Cardinal Farrell. O procedimento cerimonial envolve chamar o Papa pelo nome de batismo três vezes. Sem resposta, a morte é declarada e oficializada à Igreja e ao público geral.

O Vaticano informou que o corpo de Francisco seria colocado em seu caixão ainda na noite desta segunda. Por diretrizes estabelecidas em 2000 em um guia de 400 páginas chamado "Ritos Funerais do Pontífice de Roma", o enterro do chefe da Igreja Católica deve ocorrer entre quatro e seis dias após a sua morte. Isso ocorre em paralelo às tratativas do conclave — a eleição do sucessor. O Papa deve ser enterrado entre quatro e seis dias após sua morte. O luto oficial da Igreja é de nove dias.





A Assembleia de Cardeais decidirá a data e a hora em que o corpo do papa será levado para a missa exequial na Basílica de São Pedro, em uma procissão liderada pelo Camerlengo e na qual o corpo do papa no caixão começará a ser visto. O corpo será exposto ao público somente no caixão e não mais num pedestal elevado, como foi feito com os antecessores João Paulo II e Bento XVI. A cerimônia, como de praxe, terá a presença de chefes de Estado e de governo;

O passo a passo do luto no Vaticano

Morte confirmada na capela privada

Corpo colocado diretamente no caixão

No dia da missa exequial, o corpo é levado à Basílica de São Pedro

Papa é exposto ao público no caixão aberto

Realiza-se a missa exequial com chefes de Estado presentes

Após a missa e a exibição pública, o caixão é fechado e encaminhado para o sepultamento

Durante os nove dias seguintes, ocorrem as missas novendiais em sufrágio ao Papa

Simplificação do ritual funerário papal

Entre abril e novembro do ano passado, Francisco atualizou o "Ordo Exsequiarum Romani Pontificis", o livro litúrgico que regulamenta o procedimentos funerais do Papa. Entre as principais alterações, a verificação da morte não foi mais realizada no quarto do Papa, mas em uma capela privada. Além disso, diferentemente da tradição anterior, o corpo do pontífice foi depositado diretamente em um caixão após a confirmação do óbito, eliminando etapas intermediárias no processo.

Uma das mudanças mais simbólicas diz respeito ao uso dos caixões. Antes, o Papa era sepultado dentro de três caixões sucessivos — um de cipreste, outro de chumbo e um terceiro de carvalho —, reforçando a proteção e a solenidade do ritual. Agora, essa exigência foi eliminada, e o pontífice será enterrado em um único caixão, feito de madeira e zinco, simplificando o procedimento.

O protocolo para a despedida pública do Papa também foi reformulado. O corpo não será mais exposto em um pedestal elevado, mas diretamente no caixão aberto.

— Francisco decidiu destacar a humildade em vez da glorificação — disse Agostino Paravicini Bagliani, um historiador da Igreja, ao New York Times.

No dia da missa exequial, a cerimônia reunirá chefes de Estado e autoridades na Basílica de São Pedro, antes do caixão ser encaminhado para o sepultamento. As mudanças seguem uma linha de simplificação já vista no funeral de Bento XVI, embora sem a obrigatoriedade de seguir o mesmo modelo.

Outra alteração proposta por Francisco, que parte também de uma vontade pessoal, é a flexibilidade do local do sepultamento. Contrariando a tradição que vem desde 1903, ele será enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, e não na Basílica de São Pedro. Em entrevista ao site mexicano N+, em 2023, ele explicou que tem forte conexão e devoção pelo local.

Por lá, antes de se tornar Papa, ele rezava em frente à "Salus Populi Romani", ícone (pintura em madeira) que retrata a Virgem Maria com o menino Jesus. A devoção ao local continua até hoje: é onde reza antes e depois de suas viagens.

Entre abril e novembro do ano passado, Francisco atualizou o "Ordo Exsequiarum Romani Pontificis", o livro litúrgico que regulamenta os procedimentos funerais do Papa. Entre as principais alterações, a verificação da morte não foi mais realizada no quarto do Papa, mas em uma capela privada. Além disso, diferentemente da tradição anterior, o corpo do pontífice foi depositado diretamente em um caixão após a confirmação do óbito, eliminando etapas intermediárias no processo.

A reforma nos procedimentos funerais vieram por iniciativa de Francisco e necessidade após o falecimento de Bento XVI, em 2022, que obrigou a Igreja a realizar o primeiro funeral de um papa emérito em seis séculos. Com essa revisão do ritual, Francisco buscou modernizar e tornar mais acessível a despedida de um pontífice, sem comprometer a dignidade e a solenidade do momento. A edição anterior do livro litúrgico datava de 2000, ainda sob o papado de João Paulo II.

