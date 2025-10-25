A- A+

CIÊNCIA O que acontece quando você quase morre: 48 pessoas revelam o que viram durante sua experiência A redução do suprimento sanguíneo para o cérebro pode resultar em visão de túnel e outras geometrias incomuns

Uma pergunta que intriga as maiores mentes humanas ao longo da história é "o que acontece quando morremos?". Agora, os cientistas deram um passo mais perto de descobrir. Pesquisadores entrevistaram 48 pessoas que tiveram experiências de quase morte (EQMs) e perguntaram o que elas viram no que seria seus momentos finais.

As EQMs são experiências intensas e, muitas vezes, transformadoras, que ocorrem durante situações de risco de vida, como parada cardíaca ou insuficiência respiratória. Estimativas sugerem que cerca de 4% a 8% da população em geral já teve uma EQM.

No entanto, apesar de serem surpreendentemente comuns, os cientistas têm lutado para encontrar uma maneira de estudar sistematicamente essas experiências intensas e pessoais.

Em um novo estudo, atualmente aguardando revisão por pares, pesquisadores tentaram categorizar as EQMs entrevistando pessoas sobre a "geometria" de suas experiências.

Surpreendentemente, essas sessões de entrevistas revelaram que não há duas pessoas que tenham vivenciado exatamente a mesma coisa ao se aproximarem da morte. Mesmo pessoas que tiveram visões de figuras religiosas como Deus, Jesus e os anjos viram coisas completamente diferentes.

Um participante descreveu como "se tornou luz" e viu "Jesus à minha direita, barbudo, vestido, ali para me mostrar a saída". Outro disse aos entrevistadores: "A força de Deus entrou pela minha frente, em direção à direita." Tive a sensação de querer levantar a cabeça, mas não consegui ou senti que não deveria.

Enquanto isso, outro participante fez uma descrição incrivelmente detalhada de um "anjo" que os visitou em seus momentos finais. Eles disseram que esse ser tinha "asas brancas requintadas, as penas incrivelmente detalhadas e sobrepostas umas às outras, e seu rosto era o de um deus grego, muito simétrico e com cabelos polidos como os que vemos em estátuas gregas".

Em entrevista ao Daily Mail, a autora principal, France Lerner, do Instituto de Ciências Matemáticas e Aplicações de Pequim, explicou como nossa formação cultural fornece a "base" para as alucinações causadas por uma EQM. Isso pode explicar por que um participante relatou ter ouvido "homens lendo a Torá" em vez de ver iconografia cristã.

Por outro lado, as EQMs de muitas pessoas não tinham nenhum conteúdo religioso e continham muitas das características clássicas de quase morte, como luzes brilhantes e longos túneis. Um participante descreveu estar "envolto em um túnel orgânico que era completamente preto, mas tinha qualidades iridescentes".

Outro participante relembrou: "Eu estava no centro de uma imensa bolha de luz, não via nenhuma borda dessa bolha, ela me envolvia completamente. Posso dizer que eu fazia parte dela, essa luz era a mais linda já vista."

Em alguns relatos comoventes, alguns participantes até descreveram encontros com entes queridos – incluindo aqueles que já haviam falecido há muito tempo. No entanto, as EQMs de alguns participantes foram ainda mais estranhas e continham elementos que se encaixariam melhor em um filme de ficção científica do que em um texto religioso.

Por exemplo, uma pessoa se lembrou de ter visto um buraco negro, dizendo: "Um buraco negro parece preto de longe.". Um participante teve uma visão ainda mais incomum, dizendo aos pesquisadores que viu "uma matriz, com muitos, muitos pontos de grade, todos conectados entre si em múltiplas dimensões".

Embora suas visões fossem extremamente diversas, os pesquisadores também descobriram que essas experiências ocorrem em quatro tipos distintos de espaço. As primeiras, que eles chamam de formas A, são cenas em que o campo visual é um cone estreito. Os pesquisadores acreditam que elas podem ser causadas pela redução do fluxo sanguíneo para o cérebro, o que causa falha na visão periférica e cria visão em túnel.

As chamadas formas B e C, por sua vez, ocorrem em regiões elípticas ou arqueadas e provavelmente são desencadeadas quando metade do campo visual é temporariamente perdida. O último tipo, conhecido como formas C5, ocorre dentro de um "fechamento elipsoidal" completo de 360 graus.

Curiosamente, os pesquisadores descobriram que as pessoas geralmente progrediam de uma experiência em formato de A para uma em formato de C5 à medida que sua EQM progredia, sugerindo que elas compartilham a mesma causa física.

Os pesquisadores afirmam que todas as EQMs são causadas por uma "ruptura" na coerência entre as informações visuais e outras informações físicas que normalmente sustentam nossa sensação de unidade corporal. Lerner explicou que o formato de uma EQM foi causado pela maneira como nosso campo visual muda quando o cérebro começa a desligar.

É importante ressaltar que ela afirma que isso não implica que exista uma alma separada ou que nossa consciência seja capaz de, de alguma forma, deixar o corpo.

