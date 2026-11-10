A- A+

Internacional O que aconteceu com o dinheiro do Ueno Bank no Paraguai e quanto falta recuperar Entre os recursos sem previsão de devolução, estão centenas de milhões de dólares em dinheiro público

O Banco Central do Paraguai (BCP) devolveu parcialmente os depósitos de mais de 1,78 milhão de clientes do Ueno Bank, cujo colapso precipitou a queda do presidente Santiago Peña, mas a maior parte do dinheiro depositado continua sem aparecer.

Entre os recursos sem previsão de devolução, estão centenas de milhões de dólares em dinheiro público.

Segundo as autoridades, o banco digital, que sofreu intervenção, tinha cerca de 2,8 bilhões de dólares (R$ 15,6 bilhões) em depósitos, dos quais apenas aproximadamente 355 milhões de dólares (R$ 1,98 bilhão) haviam sido devolvidos até esta terça-feira (10).

Estes são os principais dados conhecidos sobre o destino do dinheiro, os reembolsos e os recursos que ainda precisam ser recuperados.

Quanto dinheiro havia no Ueno?

O Ueno Bank, constituído como banco em 2023, acumulava depósitos de aproximadamente 2,8 bilhões de dólares (R$ 15,6 bilhões), segundo números divulgados pelo Banco Central.

Desse total, 71% pertenciam ao setor privado. O percentual restante era do setor público, principalmente do Instituto de Previdência Social (IPS), segundo dados de junho da própria instituição.

O Banco Central decretou intervenção no Ueno Bank em 3 de novembro por problemas de solvência, congelando os depósitos de centenas de milhares de contas.

O Ueno afirmava ter mais de três milhões de clientes, após uma expansão que o transformou em um dos principais bancos do Paraguai.

O BCP informou que depois encontrou "muitíssimas contas com saldo zero".

Excluindo essas, "ficamos com um universo de 1.824.994 contas", afirmou em coletiva de imprensa na noite de terça-feira Pedro de Jesús Acosta, membro do conselho diretor do BCP.

Quanto foi devolvido?

O Fundo de Garantia de Depósitos protege até cerca de 37 mil dólares (R$ 206,6 mil) por depositante e instituição bancária.

Uma lei de emergência aprovada na quarta-feira (4), após o colapso, autorizou o pagamento antecipado de até 19 mil dólares (R$ 106,1 mil) no prazo de uma semana, que termina na quarta-feira.

"Já chegamos a um total de 1.782.360 pessoas beneficiadas por essa garantia, o que representa 97,66% do previsto" para esta etapa, afirmou Acosta na terça-feira, durante uma entrevista coletiva. O montante desembolsado até terça-feira equivale a cerca de US$ 355 milhões.

Segundo o BCP, o fundo de garantia prevê cobrir cerca de US$ 740 milhões, aproximadamente 27% do total de depósitos que havia no Ueno.

Restituir o valor restante é o "maior desafio" para a instituição, segundo as autoridades.

O economista Jorge Schreiner, novo presidente do BCP, não descartou intervir no mercado de câmbio nas próximas semanas, conforme previsto na legislação local.

Como anda a devolução do dinheiro?

Acosta afirmou que, após quarta-feira, o BCP terá 15 dias para "avaliar o balanço" do Ueno, classificar os ativos e passivos e convocar outras instituições financeiras para apresentar propostas de aquisição "da totalidade ou de parte da carteira".

O funcionário disse que os recursos obtidos serão utilizados para pagar o restante da garantia, dando prioridade aos valores de aposentadoria depositados no Ueno.

Entre os afetados pela crise estão empresas, organizações como a Conmebol, clubes de futebol, bombeiros voluntários e órgãos públicos, como o IPS.

O IPS, responsável pelas aposentadorias e pelos planos de saúde de mais de 1,5 milhão de pessoas, apresentou nesta terça-feira uma denúncia criminal contra o Ueno.

A instituição solicitou ao Ministério Público que rastreie o destino dos US$ 516 milhões que mantinha depositados no banco, segundo a denúncia à qual a AFP teve acesso.

"Isso significa esgotar todas as medidas judiciais para tentar recuperar os recursos públicos destinados à previdência e buscar a responsabilização criminal dos envolvidos", afirmou à AFP Pablo Morinigo, diretor jurídico do IPS.

Onde está o dinheiro?

A Procuradoria-Geral do Paraguai informou que está trabalhando para "localizar e garantir bens no exterior, com o objetivo de repatriá-los e indenizar as vítimas".

O promotor Manuel Doldán afirmou na segunda-feira que as autoridades paraguaias estão colaborando com representantes de Luxemburgo, Argentina e Estados Unidos.

Na segunda-feira, o Ministério Público realizou buscas em uma sede do Ueno Bank e apreendeu documentos sobre investimentos de Peña. Por isso, solicitou cooperação para o congelamento de criptoativos em Luxemburgo.

Nesta terça-feira, as autoridades também realizaram buscas na residência do ex-ministro da Economia Carlos Fernández Valdovinos (que ocupou o cargo de 2023 a março de 2026), investigado pelo depósito de cerca de US$ 40 milhões pertencentes à Caja Fiscal, outro fundo público de previdência, no Ueno.

O Ministério Público também realizou buscas em duas residências de Peña, onde apreendeu documentos e dispositivos eletrônicos. Nesta terça-feira, conseguiu ainda abrir um cofre, que estava vazio.

Peña, destituído na sexta-feira após um processo de impeachment, está em prisão preventiva e é acusado de usar sua influência para favorecer o Ueno Bank, do qual foi acionista indireto até 2025.

Veja também