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SAÚDE O que as pesquisas dizem sobre o melhor horário para tomar medicamentos para pressão arterial A pressão arterial normalmente cai durante o sono e então sobe rapidamente quando as pessoas acordam

Muitas pessoas que tomam remédio para pressão alta sabem que é necessário manter a consistência — tomar todos os dias. Mas qual é o melhor horário para tomá-lo? Uma grande parte costuma tomar durante à noite, antes de se deitar. A pressão alta durante o sono está ligada ao risco de doenças cardíacas, então aproximar o horário de dormir da medicação dá a impressão de que deveria oferecer proteção extra. Entretanto, estudos mostraram que essa ação não leva a ter menos ataques cardíacos, derrames ou mortes.

O estudo Hygia Chronotherapy Trial, publicado online no European Heart Journal em 2019, por exemplo, analisou mais de 19 mil pacientes com hipertensão arterial e pediu para eles tomarem seus medicamentos de manhã ao acordar ou a noite ao dormir. Ao longo de 6 anos, os investigadores relataram uma razão de risco de 0,55 para eventos cardiovasculares maiores. Em outras palavras, o grupo que tomava a medicação ao deitar apresentou um risco relativo 45% menor do que o grupo que a tomava ao acordar.

Em um editorial de 2020, pesquisadores do European Heart Journal afirmaram ter solicitado a um estatístico independente que analisasse os dados fornecidos pelos autores. Essa análise concluiu que os resultados publicados eram “consistentes, em um grau satisfatório, com os dados fornecidos”. A revista declarou que “não conseguiu documentar nenhuma má conduta científica”, mas reconheceu que os editores “não podem verificar os dados originais”.

No entanto, em 2022, uma revisão sistemática da Sociedade Internacional de Hipertensão, publicada no Journal of Hypertension , examinou os estudos de desfecho publicados sobre a administração de medicamentos ao se deitar. E constatou que, todos os 8 estudos analisados, “apresentavam falhas metodológicas e/ou de outra natureza importantes e um alto risco de viés ao testar o impacto do tratamento ao deitar em comparação com o tratamento matinal”.





Ou seja, a eficácia da administração de medicamentos ao deitar-se necessitava de confirmação por meio de ensaios clínicos independentes. Outros estudos também não encontraram nenhum benefício cardiovascular significativo ao tomar rotineiramente medicamentos para pressão arterial diariamente ao deitar-se.

O estudo Time, realizado no Reino Unido e publicado na revista The Lancet em 2022, analisou mais de 21 mil adultos já em tratamento para hipertensão arterial para tomarem seus medicamentos habituais à noite ou pela manhã. Durante os 5 anos de pesquisa, 3,4% do grupo que tomava os medicamentos à noite e 3,7% do grupo que tomava pela manhã morreram de causas vasculares ou foram hospitalizados por ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral.

A razão de risco foi de 0,95, com um intervalo de confiança de 95% de 0,83 a 1,10. Como esse intervalo inclui tanto um pequeno benefício quanto um pequeno dano, os pesquisadores disseram que o resultado é compatível com a hipótese de não haver diferença significativa.

Assim como os demais estudos, este da Time também tinha limitações: 39% relataram não o seguir em algum momento, em comparação com 22,5% dos que tomaram a dose pela manhã. Além disso, os participantes precisavam de um endereço de e-mail, 90,5% eram brancos e apenas cerca de 13% tinham histórico de doença cardiovascular. O que dificulta saber o quanto os resultados se aplicam a pacientes mais diversos ou de maior risco.

Relógio biológico

Uma declaração da Associação Americana do Coração sobre a medição da pressão arterial explica que a pressão arterial normalmente cai durante o sono, um padrão chamado de "queda noturna", porque a atividade do sistema nervoso simpático (o sistema de "luta ou fuga" do corpo) diminui. A pressão arterial então sobe rapidamente quando as pessoas acordam.

Eles dizem que ataques cardíacos e derrames ocorrem frequentemente entre 6h e meio-dia, o mesmo período da subida matinal, embora acrescente que não está claro se o próprio aumento da pressão arterial eleva o risco.

O documento de posicionamento de 2025 da Sociedade Europeia de Hipertensão acrescenta que hormônios como a aldosterona e o cortisol, o metabolismo do sódio pelos rins e o próprio sono contribuem para moldar o padrão noturno. O documento classifica a pressão arterial noturna como “um forte preditor de eventos cardiovasculares”. Também destaca a apneia obstrutiva do sono, a doença renal crônica e o diabetes como condições em que as medições noturnas merecem atenção.

Entretanto, o mesmo documento descreve os estudos sobre a administração de medicamentos anti-hipertensivos ao deitar como conflitantes e afirma que “a administração de medicamentos anti-hipertensivos ao deitar não deve ser recomendada na prática clínica rotineira”.

Principais recomendações

Segundo a Sociedade Europeia de Cardiologia, o medicamento deve ser tomado “no horário mais conveniente para o paciente, a fim de estabelecer um padrão habitual de administração e melhorar a adesão ao tratamento”.

Já a Associação Americana do Coração, também não especifica um horário, mas recomenda que a administração seja de uma dose única diária em vez de múltiplas doses diárias para ajudar as pessoas a manterem a adesão ao tratamento e cita um grande estudo clínico, o TIME, no qual a adesão foi “significativamente maior” com a administração da medicação pela manhã do que à noite. E observa que “não há evidências de ensaios clínicos randomizados e controlados de alta qualidade” que demonstrem que a redução da pressão arterial durante o sono diminua o risco cardiovascular.

Em resumo, os estudos não encontraram nenhum benefício cardiovascular significativo ao tomar rotineiramente medicamentos para pressão arterial diariamente ao deitar. Deve-se levar em conta também a rotina personalizada de cada paciente. Como por exemplo: pessoas com histórico de pressão arterial elevada à noite, efeitos colaterais relacionados ao horário do dia, uso de diuréticos (comprimidos para eliminar água) que podem causar idas frequentes ao banheiro durante a noite, ou mais de uma dose diária.

Todas essas decisões devem ser tomadas por um médico. E saber que o melhor horário para tomar o medicamento é aquele que elas conseguem seguir todos os dias, desde que o esquema prescrito mantenha a pressão arterial controlada durante todo o dia.

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