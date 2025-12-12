A- A+

"ALEXA, O QUE É IA?" O que as pessoas mais perguntam à Alexa ao redor do mundo? Amazon divulga balanço de 2025 Assistente de voz respondeu a questões que vão de definições básicas a interesses por figuras públicas e conhecimentos gerais

A assistente de voz Alexa, da Amazon, foi alvo de milhões de perguntas dos usuários ao longo de 2025, revelando tendências de curiosidade que vão desde conceitos de tecnologia até celebridades internacionais, segundo levantamento divulgado pela própria empresa.

Uma das questões mais frequentes feitas à Alexa nos últimos meses foi “o que significa IA?”, indicando que muitos usuários ainda buscam entender o próprio fundamento da tecnologia que impulsiona assistentes virtuais e outros recursos digitais.

Além disso, consultas relacionadas a conhecimentos gerais também estiveram entre as mais populares, como perguntas feitas por ingleses sobre quanto tempo leva para fazer um ovo pochê e qual é o diâmetro da Terra.

O interesse por celebridades foi outro destaque. Usuários queriam saber a altura de Tom Cruise, e quem são os cônjuges Ed Sheeran e Rod Stewart. Suas fortunas também foram alvo de perguntas: em primeiro lugar, o valor do patrimônio de Elon Musk foi o mais perguntado, seguido do youtuber Mr Beast e da cantora Taylor Swift.

A própria Taylor foi a artista mais tocada por meio da Alexa, seguida por Bruno Mars, com a faixa “APT”, gravada com Rosé, figurando entre as músicas mais reproduzidas pelos usuários.

Os dados também mostraram que o padrão de perguntas varia entre países, com listas divulgadas em diferentes regiões apontando outros temas populares, como curiosidades sobre esportes, culinária e até horários de preces islâmicas em algumas localidades.

No Reino Unido, o futebol lidera a lista como o esporte mais perguntado, à frente da Fórmula 1, rúgbi, críquete e golfe. Quando o assunto são atletas, Cristiano Ronaldo foi quem despertou mais interesse nos britânicos, seguido por Lionel Messi, David Beckham, John Cena e Ricky Hatton.

Já os australianos perguntaram a altura da cantora Sabrina Carpenter e com quem o astro de "Stranger Things" Finn Wolfhard é casado, ouvindo como resposta que o estado civil do ator é solteiro. Eles também questionaram com bastante frequência "como dormir" e "como resolver um cubo mágico".

Na Irlanda, as perguntas principais feitas à Alexa foram "qual é o valor do bitcoin?" e "qual é a idade de Donald Trump?". Cristiano Ronaldo, Taylor Swift e Lionel Messi foram as celebridades mais buscadas.

