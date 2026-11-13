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Festival O que as pessoas vêm fazer no REC'n'Play 2026? Veja as respostas dos participantes O festival tem seu terceiro dia de programação nesta sexta-feira (13), no Bairro do Recife

O REC'n'Play 2026 chegou ao terceiro dia de programação nesta sexta-feira (13). O festival, que reúne estudantes e inovadores de diversos setores, movimenta o Bairro do Recife.

Pessoas de diferentes preferências e interesses convivem nos ambientes de mais uma edição do REC'n'Play.

A reportagem da Folha de Pernambuco passou por alguns pontos da programação para descobrir as motivações dos participantes.

Uma área voltada para diversão e entretenimento é o espaço dos jogos eletrônicos, no Cais do Sertão.

A área externa conta com jogos de dança, ativação de empresas, garra humana e outras opções.

Na área interna, que cada participante pode passar até uma hora, funciona como um salão de jogos com fliperama, PS5, simulador de corrida, computadores e celulares.

O estudante de engenharia da computação, Renan Castro, de 21 anos, foi diretamente para o espaço de jogos eletrônicos.

“Eu vim para o REC'n'Play 2026 pela experiência mesmo. Conhecer novas pessoas e novas áreas. Você também consegue se divertir de uma forma geral”, disse sobre o evento.

A estudante de direito da Uninassau, Isabela Cristina, 22, aproveitou a experiência para se divertir com os jogos de dança.

“Eu vim aproveitar a experiência. Já brinquei no jogo de dança, estou experimentando alguns jogos. Já é o segundo ano que venho para o REC'n'Play 2026, mas eu sempre venho para conhecer. Eu acho bastante legal e tem bastante coisa para se divertir", afirmou a estudante que também tinha programação para assistir palestras durante o dia.

Primeira vez

Estudante de direito da Unibra, Marcelo Ribeiro, 19, está participando pela primeira vez do REC'n'Play 2026. "Estou achando muito incrível. Não esperava que seria assim, superou minhas expectativas".

O jovem incluiu na programação acompanhar palestras, participar das ativações com brindes e aproveitar o espaço gamer.

O REC'n'Play 2026 também é uma oportunidade para as pessoas visitarem o Recife.

A aluna do ETE Antônio Arruda de Farias, de Surubim, veio com uma excursão da escola para o festival. Essa foi sua primeira vez na capital pernambucana.

“Eu vim aproveitar os momentos que o REC'n'Play 2026 oferece e também vivenciar, juntamente com os meus colegas, e aprender mais um pouco sobre empresas e cursos”, destacou.

Os debates e discussões sobre inovação representam um dos principais pontos do festival .

Essa foi a motivação para a estudante de análise de sistemas do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), Marcelle de Castro, comparecer no REC'n'Play 2026 desde a abertura.

“Eu vim aproveitar esse tanto de palestra maravilhosa que está acontecendo.Tem muita coisa de inovação, que é minha parte favorita. Estou super empolgada para ir na área de negócios, além disso vim aproveitar a cultura de Pernambuco que é maravilhosa e aqui é cheio de opção”.

Último dia

A programação do REC'n'Play 2026 chega ao último dia, neste sábado (14). No palco da Praça do Arsenal, terá apresentações do Mundo Bita, cortejo com 11 agremiações da cultura popular, entre elas Galo da Madrugada, Pitombeira e Boi da Macuca.

Outro destaque são os aulões gratuitos para o último dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para o Sistema Seriado de Avaliação 1 da Universidade de Pernambuco (SSA 1/UPE).

As duas atividades serão realizadas em espaços distintos. O Aulão Enem, no auditório do Centro Cultural Cais do Sertão, e o Aulão SSA 1, na Arena Pernambuco de Negócios, que fica no auditório do NERD.



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