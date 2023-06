A- A+

VIDA PLENA O que causa a luxação? Entenda as características desse tipo de lesão e como tratá-la Sua ocorrência se dá em qualquer articulação do corpo, como cotovelos, quadril, tornozelo e joelho

A articulação é a região onde dois ou mais ossos se encontram. Essa região contém ligamentos, cartilagens e músculos que ajudam a conectar esses dois ossos. Quando algo acontece, como uma queda ou mesmo uma batida, que faz com que haja um deslocamento dessa articulação que faz com que os ossos não se conectem mais, o paciente é diagnosticado com a luxação.

Sua ocorrência se dá em qualquer articulação do corpo: cotovelos, quadril, tornozelo, joelho, dedos, ombro. Na maior parte das vezes, as luxações acontecem por causa de trauma no membro ou na articulação.

“As principais causas de luxação são as traumáticas. Devido a alguma queda, a uma colisão de carro ou algum escorregão. Qualquer trauma pode levar à uma luxação. Mas também existem as causas degenerativas, onde ocorre o desgaste das articulações do corpo humano e pode propiciar uma folga nas articulações e isso predispõe um desalinhamento, que pode ser parcial ou total”, explica o ortopedista Paulo Melo, do Hospital Jayme da Fonte.

Os sintomas mais característicos são dor forte no local, impossibilidade ou limitação de movimentos, mudanças no formato da articulação, podendo aparecer inchaços e hematomas. O diagnóstico se dá com a avaliação médica, por meio de exame físico e uma avaliação por imagem, normalmente raio-X. Pode-se ainda ocorrer a solicitação de tomografia computadorizada e ressonância magnética após o osso ter sido colocado de volta no local correto, para avaliar possíveis lesões nas estruturas vizinhas ao trauma.

O tratamento consiste inicialmente em, detectada a presença de luxação por um médico especializado, realizar o processo de redução da articulação luxada o quanto antes possível. “Ao ser diagnosticado uma luxação, o tratamento deve ser baseado na consulta com o especialista, porque a luxação deve ser resolvida de forma emergencial. Uma articulação não pode ficar luxada por muito tempo, por que perde a nutrição das cartilagens e isso pode ocasionar um dano, uma sequela irreversível para aquela articulação”, pontua o ortopedista.

“Vamos exemplificar uma provável luxação do ombro. O paciente caiu jogando bola e tá com muita dor no ombro direito e não consegue mexer normalmente. A primeira conduta nesse caso é estabilizar o membro junto do corpo, podemos enfaixar de forma temporária, e conduzir o paciente a um serviço de emergência. Porque lá o especialista vai analisar clinicamente, vai fazer algum exame de imagem, uma radiografia, por exemplo, vai ver se existe uma luxação e vai estabelecer o tratamento, que se for diagnosticado a luxação, seria a colocação do ombro para o lugar correto, na redução da luxação”, exemplifica o médico Paulo Melo.

O uso de analgésicos e anti-inflamatórios pode ser recomendado para diminuir dores e inchaços. Após um período de imobilização, é fundamental que o paciente faça sessões de fisioterapia, para promover o restabelecimento das funções de cada parte da articulação.

Veja também

Saúde e Bem-Estar Whey Protein pode causar acne? Entenda