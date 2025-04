O que causa a obstrução intestinal, que deve levar Bolsonaro a uma nova cirurgia? confira detalhes

A- A+

Na última sexta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado após sentir fortes dores abdominais. As queixas são resultado de um quadro de obstrução intestinal decorrente da facada sofrida quando ainda era candidato à Presidência, em 2018. Os médicos avaliam a necessidade de uma nova cirurgia.

Após Bolsonaro sido transferido para o DF Star, em Brasília, neste sábado, o médico da equipe que o acompanha, Leandro Echenique, explicou ao Globo que a operação pode ser feita hoje para desobstruir o intestino. Resultados de exames são esperados para bater o martelo sobre a intervenção.

— É uma cirurgia aberta, que vai corrigir essa parte da obstrução das alças (intestinais). Vai tirar a tela que ele tem, recolocar, então vai ser feita (a desobstrução). Então é uma cirurgia bem extensa. Veja bem, é um abdome que já foi muito manipulado, desde 2018, quando ocorreu a facada — explicou.

Ao todo, o ex-mandatário já foi submetido a pelo menos seis operações desde o ferimento à faca. Além disso, precisou ser internado em ao menos 13 ocasiões.

Quais as causas da obstrução intestinal?

A obstrução intestinal, causa da atual internação, ocorre quando há bloqueio do intestino, parcial ou completo, o que impede o funcionamento normal do sistema digestivo ou a passagem das fezes. O ex-presidente também foi hospitalizado devido ao problema em maio do ano passado, em 2023 e em 2021. Em 2023, chegou a ser operado para resolver a obstrução.

Segundo informações do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva (CBCD), a obstrução intestinal pode ter diferentes causas. As mais comuns são aderências (faixas de tecido fibroso feitas por cicatrizes), tumores e hérnias. Casos como o de Bolsonaro, de pacientes que foram submetidos previamente a operações abdominais, são comuns devido às cicatrizes.

Outras causas citadas pela entidade são:

torção no intestino;

acúmulo de vermes;

diverticulite;

enterite pós-radioterapia;

impactação fecal;

intoxicação por chumbo;

penetrações de segmentos do intestino.

Quando a obstrução é parcial ou incompleta do intestino, o diagnóstico é chamado de suboclusão intestinal. Nesses casos, o tratamento geralmente não envolve a cirurgia e é realizado por meio da administração de líquidos por via intravenosa ou por uma sonda inserida na cavidade nasal que vai até o intestino.

O paciente também é mantido em jejum até que o problema seja completamente resolvido. O objetivo é aliviar a pressão no intestino para que a obstrução seja desfeita. O tratamento precisa ser feito em âmbito hospitalar, por isso a necessidade de internação.

Quando é preciso cirurgia?

Já em quadros mais graves de obstrução completa há a indicação da cirurgia para liberar manualmente o trânsito do intestino. A operação também pode ser recomendada quando o tratamento mais conservador não dá resultado em cerca de 48 horas, explica o cirurgião do aparelho digestivo Juliano Barra, do Hospital Sírio-Libanês.

