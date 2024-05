A- A+

hematoma subdural O que causa o sangramento do cérebro que fez Tony Ramos ser submetido a uma cirurgia? A cirurgia foi realizada no Rio de Janeiro após o diagnóstico de hematoma subdural

O ator Tony Ramos foi submetido nesta quinta-feira (16) a uma cirurgia para tratar um hematoma subdural no Rio de Janeiro. A condição aparece quando existe um acúmulo de sangue entre o órgão cérebro e os ossos do crânio encefálico e pode ser causada por uma pancada na cabeça.

Quais são os sintomas do hematoma subdural?

Entre os sintomas estão: dor de cabeça intensa, vômitos, fala arrastada e confusão mental. A condição, no entanto, pode também não manifestar nenhum sinal ou sintoma.

Quais são as causas do hematoma subdural?

Pessoas que usam medicamentos que afinam o sangue, bem como as que abusam de bebidas alcóolicas tem mais riscos de desenvolver um hematoma deste tipo. Idosos também fazem parte deste grupo. Nos casos mais graves, o hematoma subdural pode levar a um coma.

Qual é o tratamento para o hematoma subdural?

O hematoma subdural pode ser tratado através de uma drenagem simples, uma craniotomia ou uma craniectomia descompressiva. Nos casos mais simples, não há necessidade de um procedimento, mas o acompanhamento médico deve ser feito.

