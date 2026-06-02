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AVIAÇÃO O que causou o apagão aéreo em São Paulo? Falha em sistema de comunicação afetou aeroportos Problema atingiu frequências de rádio do controle de aproximação e comprometeu rádio entre controladores e aeronaves

Uma falha no sistema de comunicação utilizado pelos controladores de voo foi a causa da paralisação de decolagens que afetou os aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o problema atingiu as frequências de rádio utilizadas pelo APP São Paulo (Controle de Aproximação de São Paulo), órgão responsável por coordenar o tráfego de aeronaves que chegam e deixam os principais aeroportos da região metropolitana.

Na prática, a falha comprometeu a comunicação entre controladores e pilotos, elemento considerado essencial para a segurança das operações. Antes mesmo da interrupção das comunicações por rádio, o sistema já enfrentava dificuldades.

Sistema já operava com restrições

O APP São Paulo operava sem o apoio dos radares normalmente utilizados para monitorar as aeronaves. Embora os voos possam ocorrer em condições degradadas, a ausência dessa ferramenta reduz a capacidade operacional do sistema e exige maior dependência da comunicação por voz entre pilotos e controladores.

Quando as frequências de rádio apresentaram falha, o controle do tráfego aéreo passou a enfrentar limitações ainda maiores. Por segurança, diversas aeronaves ficaram impedidas de decolar até que a situação fosse avaliada.

O APP São Paulo funciona como uma espécie de elo entre as torres dos aeroportos e os centros de controle responsáveis pelo acompanhamento das aeronaves em rota.

Enquanto as torres cuidam das operações que podem ser observadas visualmente — como pousos, decolagens e movimentação em solo — o APP gerencia a separação e o fluxo das aeronaves no espaço aéreo da região.

Em nota oficial, a FAB informou que a interrupção foi provocada por um "problema técnico operacional externo", sem detalhar qual equipamento ou sistema apresentou falha. A Aeronáutica destacou que os protocolos internacionais de segurança foram cumpridos durante toda a ocorrência e que as aeronaves foram devidamente sequenciadas para evitar riscos.

Veja nota na íntegra:

"A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informa que, na manhã desta terça-feira (02/06), houve uma interrupção temporária das operações aéreas, nos aeródromos da região de São Paulo (SP). A suspensão provisória foi motivada por um problema técnico operacional externo. Destaca-se, ainda, que as aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para os aeródromos. A FAB ressalta que as atividades já foram restabelecidas completamente."

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