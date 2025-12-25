A- A+

O que comer para combater a ressaca? Três dicas de alimentos para amenizar os sintomas Especialistas afirmam que o que você come antes e depois de beber pode influenciar a intensidade dos sinais da ressaca

Exagerou na bebida na noite anterior e acordou com aqueles tradicionais sintomas da ressaca? Fadiga, dor de cabeça, enjoo. A boa notícia é que existem alguns alimentos que podem melhorar a situação e diminuir os sinais do mal-estar.

Especialistas afirmam que o que você come antes e depois de beber pode influenciar a intensidade dos sintomas. O ideal é se manter muito bem hidratado. Tomar bastante água, vitaminas ou até mesmo água de coco que é rico em eletrólitos (potássio, magnésio) e minerais.

Porém, há pessoas que prefiram tomar um café da manhã bem gorduroso para ajudar a "absorver" a bebida.

Em termos médicos, a ressaca não é uma condição única, mas sim um conjunto de sintomas causados pela reação do corpo ao álcool e aos seus produtos tóxicos de decomposição. À medida que o álcool é metabolizado, o fígado produz acetaldeído um composto altamente inflamatório associado a dores de cabeça, náuseas e problemas gastrointestinais.

O álcool também perturba o sono, desidrata o corpo, altera os níveis de açúcar no sangue e desencadeia inflamações no cérebro, fígado e intestino. Aqui vão três dicas de alimentos que podem atenuar os sintomas da ressaca:

Ovos

"Os hábitos alimentares durante a ressaca variam desde o desejo de comer tudo o que se vê pela frente até a dificuldade em encarar um copo d'água", afirma a nutricionista de saúde pública Emma Derbyshire.

Segundo ela, é necessário escolher algo leve, porém energizante e nutritivo. Os ovos são ricos em nutrientes e cisteína, "o que pode ajudar a neutralizar os efeitos do acetaldeído, a substância responsável pela dor de cabeça latejante e pelo mal-estar estomacal", afirma a especialista.

Estudos mostram que a cisteína auxilia as vias de desintoxicação do fígado e desempenha um papel na decomposição do acetaldeído, entretanto, os mesmos estudos afirmam que são necessários pesquisas maiores para confirmar o quanto isso se traduz em alívio real da ressaca.

Os ovos também fornecem vitamina D, magnésio e aminoácidos essenciais que, combinados com pão, pode ajudar a estabilizar o açúcar no sangue normalmente as pessoas que exageram no consumo de bebida alcoólica tem a redução do açúcar no sangue.

Adicionar abacate à dieta também pode ajudar. A fruta contém glutationa, um composto envolvido no metabolismo do álcool, e suas gorduras saudáveis auxiliam na absorção de nutrientes lipossolúveis que podem ser perdidos pelo consumo de álcool.

Vitaminas

Um estudo de 2019 publicado no Journal of Clinical Medicine por pesquisadores da Universidade de Utrecht, na Holanda, examinou a ingestão alimentar e a intensidade da ressaca após episódios de consumo excessivo de álcool.

Os pesquisadores descobriram que pessoas com dietas ricas em zinco e ácido nicotínico (vitamina B3) apresentaram sintomas de ressacas significativamente mais leves, incluindo menos vômitos.

O estudo tinha suas limitações, segundo os pesquisadores ele era observacional e pequeno, o que significa que não pôde comprovar causa e efeito, entretanto, seus resultados revelaram ligações claras entre dieta e gravidade da ressaca em humanos.

Um exemplo de alimento rico em zinco, por exemplo, são as ostras, sendo que uma porção de seis ostras médias fornece mais de 500% da ingestão diária recomendada. Elas também são ricas em ácidos graxos ômega-3, que ajudam a reduzir a inflamação um dos principais fatores que contribuem para os sintomas da ressaca.

No que diz respeito às vitaminas do complexo B, frutas como bananas e laranjas podem ser úteis. O álcool interfere na absorção dessas vitaminas, que são essenciais para o metabolismo energético e o funcionamento do sistema nervoso.

Apenas uma banana fornece uma dose rápida de potássio, eletrólito essencial perdido pelo efeito diurético do álcool e necessário para regular o equilíbrio de fluidos e os sinais nervosos.

As maçãs também podem ajudar. Elas contêm pectina, um tipo de fibra que, segundo estudos laboratoriais, inibe a absorção de álcool no intestino.

Aveia

O álcool não apenas desidrata o corpo, como também aumenta a perda de vitaminas hidrossolúveis, como a vitamina C e as vitaminas do complexo B, além de prejudicar a absorção de nutrientes como o folato e a vitamina B12.

"A aveia é um dos alimentos mais eficazes que você pode consumir para curar a ressaca. São uma boa fonte de beta-glucanos, que ajudam a fortalecer a mucosa intestinal", afirma a nutricionista Jenna Hope.

Os beta-glucanos são fibras solúveis com propriedades anti-inflamatórias que podem acalmar um trato digestivo irritado, além de retardar a absorção de glicose, ajudando a estabilizar os níveis de açúcar no sangue.

Se o mingau parecer muito pesado, Hope sugere misturar a aveia em um smoothie como uma alternativa mais leve.

