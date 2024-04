A- A+

ALIMENTAÇÃO O que contém a sopa "queima de gordura" e como prepará-la Prato foi desenvolvido por nutricionistas e especialistas do Hospital Sacred Heart Memorial e ajudou pacientes a perder oito quilos antes de cirurgias urgentes

Para manter uma vida saudável, os especialistas recomendam manter um equilíbrio entre o tempo de descanso, a prática de exercícios físicos e uma alimentação balanceada, que inclua uma grande variedade de nutrientes e componentes necessários ao organismo. Nesta ocasião, foi apresentada uma sopa que serve para queimar gordura, ideal para quem pretende perder peso.

É um prato feito nos Estados Unidos, que permitiu a perda de até 8 quilos para quem o consumiu. Isso somente é possível, pois são sete dias dedicados ao consumo de uma simples sopa de vegetais, conhecida como “sopa para queimar gordura”, junto com uma variedade de ingredientes adicionais que fornecem nutrientes essenciais ao corpo.

Essa sopa foi desenvolvida por uma equipe de nutricionistas e especialistas do Hospital Sacred Heart Memorial, com o objetivo de auxiliar pacientes que precisavam perder peso rapidamente antes de serem submetidos a cirurgias urgentes.

Sopa para queimar gordura: quais os seus benefícios

A receita consiste em uma variedade de vegetais frescos cozidos no vapor, que formam uma sopa de baixa caloria e baixíssimos níveis de gorduras e carboidratos. Desta forma, oferece diversos benefícios, como, por exemplo, é rico em potássio, cloro, cálcio e fósforo, tendo em conta que inclui tomate, cebola e couve. Da mesma forma, os minerais e nutrientes oferecidos pelos vegetais beneficiarão a saúde da pele e revitalizarão os tecidos. Além disso, por conter pimentas, fornece um poderoso antioxidante e muita vitamina C, gerando saciedade no corpo.

É fundamental ressaltar a importância de buscar orientação de um médico ou nutricionista antes de fazer qualquer modificação nos hábitos alimentares.

Passo a passo, como preparar a sopa e quando tomá-la

A receita da sopa inclui uma combinação de ingredientes frescos como tomate, cebola, repolho, talos de aipo, sal e pimenta. Cada um desses vegetais deve ser cuidadosamente cozido no vapor e depois incorporado ao preparo da sopa.

Para fazer isso corretamente, um procedimento específico deve ser realizado em cada dia da semana. Abaixo está o passo a passo detalhado:

Primeiro dia: será consumida apenas a sopa, que será complementada com uma seleção de frutas com baixo teor de açúcar, como melão, melancia ou suco de laranja.

Segundo dia: Além da sopa é permitida a inclusão de outros vegetais cozidos de acordo com a preferência, sejam eles cozidos no vapor, assados ou grelhados, oferecendo variedade e opções adicionais para complementar a dieta.

Terceiro dia: a sopa de legumes será acompanhada com alguma fruta ou suco natural de laranja.

Quarto dia: podem ser adicionadas entre três e seis bananas, antes ou depois do preparo do caldo, dependendo da preferência de cada pessoa.

Quinto dia: a carne pode ser incorporada à dieta, optando por meio quilo de frango sem pele ou carne magra, oferecendo uma fonte adicional de proteína para complementar o plano alimentar.

Sexto dia: será replicado o mesmo procedimento feito no quinto dia.

Sétimo dia: Por último, você pode adicionar arroz, aveia ou grãos integrais. Esses alimentos fornecem fibras e outros nutrientes essenciais para promover uma digestão saudável e manter o corpo nutrido durante o processo de limpeza.

