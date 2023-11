O que diz o direito internacional sobre ataques contra hospitais em tempos de guerra

A- A+

A incursão do Exército israelense no hospital Al Shifa da Faixa de Gaza, por suspeita de que o Hamas o utiliza como base estratégica e militar, provocou uma onda de condenações e o catar atualmente de um "crime de guerra".

O que diz o direito internacional?

“As Convenções de Genebra protegem muito especificamente os hospitais civis” e é “proibido usá-los como zona de conflito”, explicou à AFP a professora de direito Mathilde Philip-Gay, da universidade francesa Lyon-3.

Ao mesmo tempo, acrescenta, “usar como escudos humanos civis, doentes e feridos é um crime de guerra”, assim como “combater a partir de um hospital”.

As Convenções de Genebra, que definem o direito internacional humanitário, foram adotadas em 1949, após a Segunda Guerra Mundial.

O Estatuto de Roma, adoptado em 1998 e constitutivo do Tribunal Penal Internacional (TPI), define no seu artigo 8 a noção de crime de guerra.

Na longa lista está "dirigir intencionalmente ataques contra edifícios dedicados à religião, à educação, às artes, às ciências ou à beneficência, aos monumentos históricos, aos hospitais e aos locais em que se reúnem doentes e feridos".

"Sempre que"

Mas o mesmo artigo detalha: "sempre que [estes edifícios] não sejam alvos militares".

Philip-Gay explica que o hospital pode perder sua proteção se "um ato prejudicial - termo que se usa no direito - é lançado de um hospital civil".

Mas com condições

O direito humanitário internacional exige que os beligerantes tomem "todas as precauções para evitar atingir intencionalmente os civis".

“Se um ato prejudicial foi feito de um hospital, não se pode bombardeá-lo durante dois dias e destruí-lo completamente”, exemplifica Philip-Gay. “A ocorrência deve ser proporcional”, acrescenta o especialista. “A complexidade do direito internacional humanitário é que se aplica caso a caso”, detalha.

Outra exigência do direito internacional é que se avise com tempo antes de passar para a ação e que haja "meios para evacuar o pessoal e os doentes ou que uma parte do hospital seja isolada".

E para o caso de Al Shifa?

Israel acusa o Hamas de ter implementado uma base estratégica e militar no hospital de Al Shifa, algo que o movimento islâmico nega.

No recinto permaneceram centenas de civis palestinos junto ao pessoal sanitário.

O Exército israelense garantiu que encontrou armas, granadas, munições e coletes à prova de balas com o símbolo do braço armado do Hamas durante sua incursão no complexo.

O Ministério da Saúde do grupo islâmico também rejeitou essas acusações e afirmações de que "não autoriza" a presença de armas em seus estabelecimentos.

A AFP não pôde verificar essas afirmações de maneira independente.

O Hamas acusa os soldados israelenses de terem "destruído uma parte da entrada sul" e "perto da maternidade", uma ala que já tinha sido danificada por projetos nos últimos dias.

Que ações judiciais envolvem crimes de guerra?

O Tribunal Penal Internacional apenas intervém se a Justiça nacional não pode ou não quer fazê-lo. Os crimes de guerra caem sob jurisdição universal e, segundo uma convenção da ONU de 1968, são imprescritíveis.

Israel não é membro do TPI, mas o tribunal declarou em 2021 que sua jurisdição era competente para julgar crimes na Faixa de Gaza e na Cisjordânia intensa.

Em qualquer caso, os países que ratificaram o Estatuto dos Ciganos podem recorrer ao TPI.

Cinco Estados signatários da TPI - Bangladesh, Bolívia, Comores, África do Sul e Djibuti - solicitaram nesta sexta uma investigação sobre a "situação no Estado da Palestina", anunciou o procurador deste tribunal.

