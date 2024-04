A- A+

BRASIL O que é a febre oropouche? Doença tem aumento de casos no país, com 2,5 mil apenas no Amazonas Estado na região amazônica concentra cerca de 75% da quantidade total no Brasil

A febre oropouche segue avançando em números de casos no Brasil. O país, em 2024, registrou 3.354 de exames detectáveis — destes, 2.538 registrados apenas no estado do Amazonas —, com pelo menos um caso em 24 unidades da Federação, conforme divulgação do Ministério da Saúde atualizada na última terça-feira (9). O estado na região amazônica, onde a doença tem uma maior incidência, concentra cerca de 75% da quantidade total.

Saiba abaixo detalhes sobre a doença:

O que é a febre oropouche?

A febre, transmitida principalmente por mosquitos, é causada pelo vírus Orthobunyavirus oropoucheense (OROV). A transmissão é feita a partir da picada de um mosquito em uma pessoa ou animal infectado, porque o vírus permanece no sangue dele por alguns dias. Quando esse mosquito pica outra pessoa saudável, transmite, então, o vírus para ela.

De acordo com o Ministério da Saúde, existem dois ciclos de transmissão da doença:

Ciclo silvestre: Nesse ciclo, os animais como bichos-preguiça e macacos são os hospedeiros do vírus. Alguns tipos de mosquitos, como o Coquilletti diavenezuelensis e o Aedes serratus, também podem carregar o vírus. O mosquito Culicoides paraenses, conhecido como maruim ou mosquito-pólvora, é considerado o principal transmissor nesse ciclo.

O Ministério da Saúde afirma que o vírus foi isolado pela primeira vez no Brasil em 1960, a partir de amostra de sangue de uma bicho-preguiça capturada durante a construção da rodovia que liga Belém à Brasília. Desde então, casos isolados e surtos foram relatados no Brasil, principalmente nos estados da região Amazônica.

Quais são os sintomas?

Os sintomas associados à doença são parecidos com os da dengue e da chikungunya. São eles:

dor de cabeça;

dor muscular;

dor nas articulações;

náusea;

diarreia.

Não existe tratamento específico para a doença. Com o acompanhamento médico, são indicados medicamentos para aliviar os sintomas.

