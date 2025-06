O que é a fortaleza nuclear de Fordow? Conheça a instalação secreta do Irã

A- A+

A instalação nuclear mais fortemente protegida do Irã, Fordow, foi construída no interior de uma montanha para protegê-la de ataques. Segundo informações da "CNN", a partir de acesso a documentos iranianos roubados ao longo dos últimos anos, a área principal da usina fica entre 80 e 90 metros abaixo do nível do solo. Não há informações exatas sobre quando a instalação começou a ser construída, mas é especulado que isso teria acontecido entre 2002 e 2004.

Localizada perto da cidade de Qom, no centro do Irã, essa usina é uma das instalações mais sensíveis e estratégicas do programa nuclear iraniano. Construída numa montanha, foi projetada para resistir a ataques aéreos, o que a torna extremamente difícil de ser neutralizada militarmente. A existência do complexo foi revelada ao público em 2009, gerando fortes reações da comunidade internacional e aumentando as tensões sobre as intenções nucleares do Irã.





Originalmente desenvolvida para enriquecer urânio, Fordow abriga cerca de 3.000 centrífugas do modelo IR-1, embora o Irã já tenha iniciado o uso de modelos mais avançados, como o IR-6. Um acordo em 2015 previa que a instalação fosse convertida em um centro de pesquisa científica e médica, com atividades limitadas e sob monitoramento rigoroso da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA). No entanto, após a escalada das tensões, o Irã restringiu o acesso dos inspetores internacionais e ampliou sua capacidade de enriquecimento na planta.

Além de seu papel técnico, Fordow tem grande importância simbólica e estratégica para o Irã. O fato de estar protegida por uma estrutura geográfica reforçada e de operar centrífugas avançadas faz com que ela seja vista como uma infraestrutura crítica por potências como os Estados Unidos, Israel e aliados europeus.

Só uma bomba pode atingir Fordow

Somente os militares dos Estados Unidos possuem a bomba de 13.600 quilos capaz de alcançá-la. Essa bomba é conhecida como "bunker buster" porque foi projetada para destruir bunkers subterrâneos profundos ou armas bem enterradas em instalações altamente protegidas. Acredita-se que seja a única arma lançada por via aérea com alguma chance de destruir o local.

A bomba tem um revestimento de aço muito mais espesso e contém uma quantidade menor de explosivos do que bombas de uso geral de tamanho semelhante. As carcaças pesadas permitem que a munição permaneça intacta ao atravessar solo, rocha ou concreto antes de detonar. Seu tamanho — 6 metros de comprimento e 13.600 quilos — significa que apenas o bombardeiro furtivo B-2 americano pode carregá-la.

A avaliação predominante é que Israel não consegue destruir Fordow sozinho. Os EUA bloquearam o fornecimento do bunker buster a Israel e, embora Israel tenha caças, não desenvolveu bombardeiros pesados capazes de transportar essa arma.

Mas Israel pode chegar perto ao atacar usinas de geração e transmissão de energia mais acessíveis que ajudam a operar a instalação, que abriga as centrífugas mais avançadas do Irã, segundo autoridades militares.

Em conjunto com um bombardeio aéreo israelense contra o Irã, atacar as usinas adjacentes a Fordow poderia retardar significativamente a capacidade da instalação nuclear mais protegida do Irã de continuar enriquecendo urânio. As Forças Armadas de Israel e agentes secretos também poderiam buscar outras maneiras de desativar o local, incluindo destruir sua entrada.

Atacar Fordow é central para qualquer esforço de destruir a capacidade do Irã de produzir armas nucleares. Em março de 2023, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou que havia detectado urânio enriquecido a 83,7% de pureza em Fordow — próximo ao nível de 90% necessário para armas nucleares.

O Irã, signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, mantém que seu programa nuclear tem fins pacíficos. Enquanto isso, a Força Aérea dos EUA está deslocando aviões-tanque, aeronaves e caças adicionais para apoiar eventuais operações americanas no Oriente Médio, disseram autoridades dos EUA. Mas o presidente Donald Trump, até o momento, não se moveu para reverter anos de política americana que impedem o fornecimento de bunker busters a Israel.

O Irã construiu a instalação de centrífugas em Fordow ciente de que precisava enterrá-la profundamente para evitar ataques. Em 1981, usando caças F-15 e F-16, Israel bombardeou uma instalação nuclear perto de Bagdá como parte de seu esforço para impedir que o Iraque adquirisse armas nucleares. Aquela instalação era acima do solo.

Veja também