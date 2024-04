A- A+

SAÚDE O que é a 'síndrome do espelho retrovisor'? Psicólogos dão dicas de como se desprender do passado É uma imagem subconsciente na qual o passado é constantemente revivido e recriado; especialistas dão as chaves para enfrentá-lo

A síndrome do espelho retrovisor (SER) é uma forma de ver a vida. Longe de ser um diagnóstico médico, esse termo costuma ser cunhado por profissionais de saúde para se referir a pessoas que se concentram no passado e têm dificuldade de viver o momento presente e de se projetar no futuro.

Marcos Apud, psicólogo e treinador de bem-estar, explica que o apelido dessa condição funciona como uma metáfora, refere-se à tendência de permanecer preso e obcecado pelo passado, sem conseguir parar de olhar para trás.

— É semelhante a quando alguém está dirigindo um carro e se concentra apenas no retrovisor, sem prestar atenção na estrada à frente — ele explica.

Em geral, segundo o especialista, quem sofre dessa síndrome costuma ter dificuldade em superar situações traumáticas ou experiências não totalmente agradáveis do passado. Por sua vez, a psicóloga Sol Buscio destaca que se algo nos causa um trauma e não conseguimos iniciar um processo para atender, ouvir e trabalhar o que estamos vivenciando, esse passado permanecerá em vigor, impedindo impedir-nos de abandoná-lo e avançar em direção ao novo.

— Esse cenário pode gerar angústia, depressão , saudade e melancolia e impede de aproveitar o presente e pensar em projetos futuros — afirma Apud.

Quem sofre da síndrome do espelho retrovisor perceberá que é invadido por pensamentos intrusivos e perturbadores e terá dificuldade em detê-los, comenta o especialista e esclarece que embora a maioria das pessoas se lembre de acontecimentos do passado, uma coisa é conseguir preso neles de uma forma que afeta a qualidade de vida, e outra bem diferente é não lhes dar muita importância.

Apud acrescenta que quem sofre da "síndrome do espelho retrovisor" também pode passar a acreditar que o passado foi melhor que o presente e que não há nada de bom esperando no futuro, o que dá origem a emoções como tristeza, raiva e ressentimento.

Além disso, ele considera que as pessoas afetadas por esta condição tendem a idealizar momentos passados e compará-los com a sua vida atual, o que inibe a vivência de novas experiências e censura as etapas de mudança e inovação.

Por que é difícil abandonar o passado?

Deixar de lado o que já aconteceu e focar em viver plenamente o momento atual não é fácil para muitos. Para Apud, não conseguir se desapegar do passado depende de diversos fatores que às vezes são inerentes à pessoa. A primeira razão que ele apresenta tem a ver com o fato de que o passado carrega uma carga muito significativa de conteúdo emocional, tanto bom quanto ruim, embora tenhamos tendência a lembrar e focar mais em eventos que são emocionalmente negativos.

— Quando passamos por situações traumáticas, infelizmente elas ficam gravadas na nossa memória e geralmente voltamos a elas — explica o psicólogo.

Neste contexto, Apud se refere a uma frase do filósofo Nietzsche para ilustrar esta situação:

— Tenha cuidado ao olhar para o abismo, porque o abismo começará a olhar para você. Observar as mesmas coisas repetidamente não apenas priva alguém de desenvolver novos recursos, mas também condiciona o cérebro a retornar constantemente ao passado, negligenciando assim a experiência do presente — ele destaca.

Por outro lado, muitos têm dificuldade em se livrar do passado porque faz parte da nossa identidade, da nossa história e cada um dos acontecimentos pelos quais passamos nos transformou na pessoa que somos hoje. O fenômeno da aprendizagem é outro fator que impede o abandono do passado.

— Quando você olha constantemente para trás e pensa, por exemplo, no que poderia ter sido, acaba se acostumando e se apegando a um passado que, embora doloroso, parece familiar e é mais seguro para nós. Nesse sentido, projetar o futuro assusta, surge o medo da mudança e da incerteza — explica Apud.

As consequências de permanecer preso ao passado

Para os especialistas consultados, quando uma pessoa não se desapega do passado, ficará limitada em diversos aspectos do seu dia a dia. A primeira coisa que Buscio menciona é que o desenvolvimento pessoal fica mais lento e muitas vezes as pessoas param de evoluir.

— Estar preso nesse passado impede o próprio crescimento e torna difícil projetar o que se quer fazer e o que se quer ser — ela sugere.

Nesse sentido, Apud destaca que esta situação não nos permitirá adquirir novas ferramentas para melhorar um pouco mais a cada dia.

O segundo ponto que o especialista em saúde mental enumera é que é difícil aprender com o novo, conectar-se com o presente e se entregar à novidade fica muito mais difícil. Quem vive constantemente em lembranças do passado, de acordo com Apud, tem dificuldade em sair da zona de conforto e tende a repetir sempre as mesmas ações com medo de se render ao que lhe é desconhecido.

Outra consequência de ficar preso a situações do passado são possíveis problemas nos relacionamentos sociais e amorosos.

— Se, por exemplo, você ficar preso em um relacionamento passado, todas essas experiências, inseguranças e conflitos vão te afetar. Você projeta nos relacionamentos atuais, o que pode criar obstáculos na hora de construir novos laços — explica o profissional.

Além disso, a síndrome do espelho retrovisor pode causar distúrbios psicológicos: assim como a ansiedade está relacionada ao futuro, a depressão é um sinal de que alguém está preso ao passado. Olhar para trás o tempo todo limita a saúde mental.

Estratégias para viver no presente

Quando a síndrome do espelho retrovisor persiste e afeta a qualidade de vida, ela pode ser atacada e revertida por meio de diferentes técnicas:

Ter ajuda profissional: O apoio terapêutico, permite que as pessoas identifiquem e modifiquem pensamentos ruminativos relacionados ao passado. Ao realizar um trabalho de introspecção se torna possível desapegar do passado, gerar novas habilidades e desenvolver a motivação para enfrentar o futuro com otimismo.

Meditar: Segundo Apud, não há melhor ferramenta para focar no momento presente do que a respiração consciente, principalmente a atenção plena. A atenção plena no aqui e agora “conecta você com as emoções atuais e de alguma forma limpa preocupações ou problemas do passado”, o profissional de saúde destaca. De qualquer forma, ele esclarece que para alcançar o sucesso a meditação deve ser praticada diariamente.

Estabelecimento de metas: Definir metas de curto e longo prazo “desvia a atenção do passado e direciona-a para o que vem a seguir”, diz Apud. Esta é uma forma de dar sentido e propósito à vida, cultivar a motivação e sair da estagnação causada por viver no passado.

Escrever: A escrita é um excelente recurso para lidar com as emoções. Ser capaz de expressar o que sentimos nos permite processá-lo e deixá-lo ir. Escrever é um "hack" (truque especial) cerebral porque nos ajuda a nos conectar com áreas da mente relacionadas à execução e aos pensamentos positivos. Nesse sentido, Buscio recomenda colocar tudo no papel.

