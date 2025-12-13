A- A+

saúde O que é a síndrome vasovagal? Condição que fez Oscar, jogador do São Paulo, encerrar carreira Problema no sistema circulatório também causa outros sintomas, muitas vezes confundidos com epilepsia, labirintite, hipoglecemia e até síndrome do pânico

O meia Oscar, do São Paulo, decidiu encerrar carreira e não jogar mais futebol profissional após um susto recente. No mês passado, durante exames de pré-temporada no CT da Barra Funda, ele sofreu um mal súbito e precisou ser levado de ambulância ao Hospital Israelita Albert Einstein, onde ficou na UTI e recebeu o diagnóstico de síncope vasovagal, um desmaio provocado pela queda de pressão arterial e de frequência cardíaca.

A decisão de não jogar mais futebol foi revelada pela CBN e Pelo GE e segundo os sites, o jogador já comunicou a família e o próprio time de futebol que não conta com o jogador para a próxima temporada.

O que é a síndrome vasovagal?

Síndrome vasovagal é consequência de um problema circulatório que ocorre quando o aumento da pressão sanguínea e dos batimentos cardíacos não são devidamente controlados pelo sistema nervoso. O nome tem relação com a ação do nervo vago, localizado na região da nuca.



Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, a principal manifestação é o desmaio, provocado pela demora na chegada de sangue ao coração e ao cérebro.

Esse problema no sistema circulatório também causa outros sintomas, muitas vezes confundidos com epilepsia, labirintite, hipoglecemia e até síndrome do pânico. A síndrome não necessariamente significa uma doença. Há algumas situações que podem desencadear o problema, como ficar de pé por muitas horas, em ambientes fechados, estar em jejum ou ansiedade.

Nessa situação, o mais aconselhado é deitar um pouco para que o sangue circule mais rapidamente por todo o corpo, compensando a queda da pressão e reduzindo o mal-estar. Ficar na horizontal também previne uma queda provocada por um eventual desmaio.

Muitas pessoas sofrem dessa síndrome ao ver sangue, doar o plasma, sentir muito calor, fazer exercícios que exigem grande esforço, ficar desidratados ou sem comer, ou ainda ao passar por exames, tratamentos e pequenas cirurgias.

Os primeiros sinais são fraqueza, suor frio, palidez, calor, náusea, tontura, borramento visual, dor de cabeça ou palpitações.

Diferença entre síndrome e síncope vasovagal

Enquanto a síncope é apenas o desmaio momentâneo, a síndrome é um conjunto de fatores, como os listados acima. Geralmente, quem tem a doença desmaia repetitivamente, em situações habituais do dia a dia.

Especialistas aconselham a quem tem a síndrome, por exemplo, a doar sangue deitado para não ter a queda de pressão e sofrer o desmaio; evitar ficar de pé por um tempo prolongado, principalmente em ambientes quentes e fechados e beber bastante água.

